Jesús Hernández Téllez

El fracaso mundial de Chivas en los Emiratos Árabes Unidos no fue una casualidad. El caer ante los japoneses al son de 3-2 en un segundo tiempo donde fueron superados física y futbolísticamente fue el reflejo d un semestre de terror de la entidad rojiblanca.



Para Joel Sánchez Ramos, mejor conocido como el Tiburón, el fracaso en Emiratos Árabes Unidos se debe a un problema de origen y lo sintetiza muy fácil, no hubo una planeación correcta y eso en el fútbol actual te pasa factura, se paga muy caro.



“Opinando desde afuera, como aficionados y a mi forma de ver el fútbol. Esto viene desde la planificación, el torneo que terminó es una consecuencia de la planeación. No había una figura en la dirección deportiva. Se fueron jugadores referentes, se fue un entrenador que había dado títulos y una idea de juego clara, tenían el convencimiento de la mano de títulos y jugadores identificados totalmente con la institución. Todo parte de una buena planificación, porque yo te puedo decir qué equipo será protagonista el próximo año de los armados, no volados o hechos al azar. Vemos la planificación del Veracruz o del Atlas que el director deportivo salió a la fecha dos y de Chivas que no tenía esa figura y en contra parte ves al Américo Santiago Baños quien ya tiene su experiencia en selección o al Cruz A un con Peláez que es un tipo exitoso y ves que llega al Azul y sabes que será protagonista y ves el armado del Santos o de Tigres y Monterrey y sabes que pelearán. Es complicado esperar tantas cosas cuando la planificación no es buena”.



Para Joel Sánchez un defensa central formado en la cantera tapatía, la derrota ante el Kashima fue porque jamás se dieron cuenta que era una final, que no había mañana, que tenían todo a favor y les faltó intensidad a la hora de pelear las pelotas divididas.



“El primer tiempo ante el Kashima Chivas fue mejor, limitaron al rival, no tuvieron ni un solo tiro al arco, pero Chivas debió ser un poco más consciente de lo que estaba en juego y me refiero a que ya lo ibas ganando, no es fácil hacerle un gol aun equipo tan ordenado, tan disciplinado que muerde y aprieta en toda la cancha y Chivas lo hizo. Estoy seguro que este resultado no estaba en el Mateo de ningún equipo, un gol tan tempranero, ya lo tenías ganado, controlado con todo a favor y me parece que debieron tomar precauciones, y sobre todo en el gol del empate que ahí cambió el partido totalmente. El equipo quedó muy expuesto y debieron ir con mucha más decisión e intensidad a la disputa del balón. Chivas tuvo mucho tiempo para una reacción, pero les faltó saber realmente lo que estaba en juego, qué torneo estaban disputando y lo que repercutiría un resultado adverso. Me parece que faltó ser más aferrados aún marcador que ya tenías a favor”.





MC