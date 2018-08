Jesús Hernández Téllez

El Rebaño volvió a la senda de la victoria, pero en copa MX el equipo sí logra tener buena concentración y pegada, los rojiblancos salieron adelante y clasifican a la siguiente ronda de este certamen.

El juego fue malo, aburrido, tedioso y con Cardozo metiendo el camión los últimos 15 minutos, pero al menos le llegó una alegría a los de Verde Valle, en la Copa sí, en la Liga no.

Chivas 1, Alebrijes 0.

Los tapatíos tardaron en entrar en calor en este duelo y pasaron 15 minutos de tedio, pocas ideas y mucho empuje por los dos conjuntos.

Pocas emociones y ninguna jugada de peligro, fue hasta que Miguel Ponce entendió que por abajo estaba complicado y decidió brincar la línea.

Al 18´ pelotazo largo de Chivas que techó al defensor de los Alebrijes, Sepúlveda quedó mano a mano contra Luis Robles y el portero visitante le ganó el mano a mano; a los tres minutos llegó otra clarísima de Sepúlveda, tiro de esquina desde la derecha y remate del “Cuate” y paradón del portero Robles, quien antes del minuto 20 ya era la figura de los oaxaqueños.

Pero al 23´ llegó la claridad de los locales, pelota profunda a Sepúlveda, quien ganó con velocidad y mandó el centro al corazón del área para que “Chofis”, quien venía siguiendo la jugada, solo la empujara para el gol.

Con el gol, el Rebaño asumió el control del partido pero no podían cerrarlo, de nueva cuenta Sepúlveda tuvo una clara y se la estampó al portero Robles, mal el ex delantero de Morelia tuvo fácil tras de gol y no marcó ninguna.

Con el gol de la “Chofis” el conjunto de Verde Valle se retiraba al vestidor al medio tiempo.

El segundo tiempo pasó lo mismo que en Toluca y que el domingo ante Santos, el Rebaño se cayó, pero como el nivel del rival era muy pobre no se corrió ningún peligro.

Chivas tenía el dominio del partido y faltando unos 15 minutos, “Pepe” Cardozo sacó a la “Chofis” López y metió a un defensa central. Jugando de local, ante un cuadro del ascenso y Cardozo sacaba un volante ofensivo para meter un zaguero. Cambio de equipo chico, cerrando el juego en copa jugando de local.

Poco qué destacar de este juego, algunos chispazos en el primer lapso y que se regresó a la senda del triunfo.



