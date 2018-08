Jesús Hernández Téllez

Luego del escándalo en Veracruz por el despido de “Memo” Vázquez y las declaraciones del dueño del equipo, Fidel Kuri, en el sentido de que no habrá dinero para liquidar a “Memo”, hoy en Chivas, Amaury Vergara, vicepresidente Ejecutivo de Chivas, sentenció que en el Rebaño no hay dobles contratos ni nada por el estilo.

“En Chivas no hay dobles contratos, no sé cómo lo manejen en otros equipos”.

Amaury reconoció que hubo roces hace meses en Chivas por cuestiones de adeudos, pero que no tiene que ver con nada relacionado a los problemas en Veracruz.

“Para hacer las cosas bien no hay que pelearse, no nos peleamos con los contratos, hay que usar las herramientas y las habilidades para platicar con los jugadores y llegar a un punto de encuentro mutuo, yo soy una persona, es una opinión personal, me gustan los esquemas win-win donde todos salen ganando, creo que estamos en una coyuntura importante en relación a la relación de los clubes con los jugadores, creo que Chivas tiene una responsabilidad muy importante y si te fijas también, decías que nos peleamos, hemos tenido unos años muy buenos, donde hemos llegado a buenos acuerdos, tampoco voy a negar que últimamente hemos tenido negociaciones complicadas, pero siempre la disposición de Chivas, y siempre va a ser su postura encontrar la mejor relación, el mejor acuerdo con un jugador y además aportar a los demás equipos de cómo creemos que es la mejor forma para que a nivel industria-futbol se hagan los mejores acuerdos”.

¿En Chivas todos tienen contratos?

“Por supuesto, es un requerimiento que exigen los contratos y un soporte de la Federación”.

GPE