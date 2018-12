El manual de un fracaso seguro por Chivas

Jesús Hernández Téllez

El fracaso ante el Kashima no se gestó con el penalti inocente del Tortas Pérez o con la pésima claridad para matar el partido. La directiva acabó este proyecto hace más de un año.



Después del título de Liga ante Tigres, Almeyda tenía la intención de sumar dos o tres refuerzos para ir por el bicampeonato.



La primera respuesta fue contundente. No había dinero ni para retener al Avión Calderón, titular en toda la Liguilla, incluido los dos juegos de la final y el MVP de la semifinal ante el Toluca.



Ese fue el primer paso a la catástrofe.



Chivas no solo no renovó, sino que empezaron a vender jugadores importantes.



Previo al duelo ante Morelia por la Copa y la Liga ante Tigres, la directiva prometió un bono de casi tres millones de dólares para todo el plantel. Los jugadores lograron la hazaña y la directiva no pudo cumplir con su parte.



Un día antes de jugar la semifinal ante el Red Bulls de New York un periodista capitalino, con información filtrada por Rodolfo Pizarro escribía que en Chivas había motín a bordo. Los jugadores se quejaban de los viajes mal estructurados con escalas de casi 10 horas, la mala calidad de la comida y la falta de pagos de primas.



A los días y previo al día de jugar la final de la Concachampions, los jugadores salieron a entrenar con una camisa que decía “Directiva cumplan su parte”, ridiculizando a Higuera y a la familia Vergara. Nota de trascendencia internacional previo a la final ante el Toronto.



El problema creció cuando en la planta de Líquidos de Omnilife habían habilitado el estacionamiento para la fiesta para celebrar el título de Concachampions y los capitanes le comunicaron al señor Vergara que no irían a la fiesta. Así que la cancelaron.



A los pocos días Rodolfo Pizarro fue vendido al Monterrey por cerca de 18 millones de dólares, aunado a eso Alanís se les fugó al Getafe de España y Rodolfo Cota no fue retenido y se fue al León.



Por si fuera poco Matías Almeyda fue despedido, al argentino le dijeron que redactara una carta donde él se hacía a un lado del cargo como entrenador.



Si no lo hacía le empezarían a correr a su cuerpo técnico.



Almeyda aún no se iba y Cardozo ya estaba buscando casa en Guadalajara.



Hace unas semanas el equipo se quedó sin Liguilla, ridículamente acabaron más cerca de Lobos BUAP que del octavo lugar.



La directiva acabó con el proyecto Almeyda, vendieron a los mejores jugadores que tenían y a otros no los quisieron pagar. Alanís se fue porque no hubo aumento de sueldo y a Cota no lo quisieron pagar.

Las Claves 6 de junio de 2017



Le avisan a Almeyda que no hay dinero para fichar y no hacen válida la compra del Avión Calderón



17 de noviembre de 2017



Chivas vende al Gallo Vázquez al Santos Laguna. En cambio llega Walter Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros, quien acabó jugando en el ascenso



17 de diciembre de 2017



Por orden de José Luis Higuera, Oswaldo Alanís fue separado del plantel por negarse a renovar con Chivas. Al zurdo no lo llevaron a pretemporada



9 de abril de 2018



Los jugadores filtran qué hay una deuda de tres millones de dólares y que viajan en condiciones poco profesionales, con muchas escalas a sus destinos



24 de abril de 2018



Los capitanes de Chivas informan a la directiva que no asistirán a la fiesta del título en dado caso de ganarle al Toronto. Ya estaban montando los escenarios en Líquidos de Omnilife



3 de junio de 2018



Chivas vendió a Rodolfo Pizarro a Rayados de Monterrey por 18 millones de dólares



10 de junio de 2018



Matías Almeyda fue corrido del club rojiblanco. Al técnico más ganador en la historia después del Ingeniero de la Torre, era corrido por problemas con un directivo. Almeyda quería dirigir en el Mundial de Clubes y no lo dejaron





