Dinero que prestó Almeyda a Chivas no fue caridad: Higuera

El director general de Chivas, José Luis Higuera, dio su versión sobre el millón de dólares que en su momento Matías Almeyda les prestó para pagar premios a los jugadores.

El dirigente dijo que el técnico argentino no les hizo un favor, sino se ayudaron mutuamente porque ese dinero lo quería sacar de Italia, además aseguró que el interés que le pagaron fue "altísimo", pues no hubo "obra de caridad" por parte del estratega.

“Él tenía la necesidad de sacar un dinero de Italia. Era virtuoso para todos, era algo que tampoco se debía de saber. Le presta a la empresa para un premio que teníamos de demorar un poco, pero también era la forma en él que podía sacar esa cantidad de dinero de Italia, y le pagamos un interés altísimo”, manifestó Higuera a la cadena Telemundo Deportes.

El 11 de junio del 2018, cuando Almeyda se despidió de Chivas, ahí expresó que sí había prestado ese dinero, pero Higuera no entiende por qué no contó la historia completa del hecho.



Una cosa es, yo presté para que les paguen el premio a los jugadores, y por qué no dices cuánto interés te pagamos. No sé si es importante o no, capaz que no lo es, porque parecería que él nos ayuda para pagarle al jugador y sí, pero estábamos evaluando, yo lo podía jalar de un banco, podíamos hacer varias cosas. Pero vimos virtuoso, que él tenía esa necesidad y un beneficio, pues lo hiciéramos. Luego sale, como si él nos hubiera sacado de un problema, porque de ese millón de dólares se le pagó un interés altísimo en tiempo y en forma negociado con él. Hay que decir la historia completa