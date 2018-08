Alberto Ávalos

Guadalajara sigue sufriendo en casa para conseguir los tres puntos por la liga, victorias que han caído a cuenta gotas si se toman en cuenta el torneo Clausura 2017 que fue donde se consagraron campeones. El recinto rojiblanco ha sido de todo, menos de los rojiblancos.



Desde que vencieron a Tigres en la Final, el Guadalajara ha disputado en casa 19 partidos, de los cuales solamente ha podido ganar uno. La cifra es más alarmante si se cuenta los partidos también de visita, pues de 61 encuentros han triunfado en 16.



Los números no son solamente responsabilidad de José Cardozo, la malaria viene desde que el propio Matías Almeyda se hizo cargo del equipo. En el Clausura 2017, cuando levantaron la copa, ganaron cuatro partidos como local en fase regular y dos más ya instalados en la Liguilla, incluida la Final frente a los Tigres.



A partir de ahí, para el Apertura 2017 llegaron solamente cuatro triunfos, tres de ellos de visita y solamente uno en casa en la fecha 15 cuando recibieron al equipo de Tijuana y lo doblaron con marcador de tres goles por uno.



No obstante, desde ese partido han pasado ya nueve meses y 11 juegos más en casa, en donde Chivas acumula ocho derrotas por tres empates, situación que no tiene nada contenta a los aficionados que esperaban más.



A estos números, se le debe agregar lo que muchos de ellos consideran como mala gestión en cuanto al armado del plantel, pues se dejaron ir para este semestre figuras de la talla de Rodolfo Pizarro, Rodolfo Cota y Oswaldo Alanís, mientras que los que fueron pilares por varios semestre no han encontrado su mejor nivel.



Además, se está iniciando un nuevo proyecto con José Cardozo que de momento, de 12 puntos que ha disputado en el Apertura 2018 solamente ha podido sacar uno tras empatar frente al Toluca en calidad de visitante en la Jornada 3.



No se puede dejar de lado que en el mes de diciembre el Guadalajara estará afrontando el Mundial de Clubes, torneo para el cual había grande expectativa por lo mostrado con Matías Almeyda, esa misma que con el paso de las semanas se ha ido diluyendo.



Entre tanto, a nivel directivo el club ha sufrido cambios, pues ahora es José Luis Higuera quien se encarga de todas las cuestiones de Chivas y tiene que reportar al hijo de Jorge, Amaury Vergara que es ahora uno de los hombres fuertes del organigrama.



Tal ha sido la molestia con los resultados y decisiones que los aficionados han buscado manifestarse de diversas formas, no solamente en el estadio, también en lugares como el Aeropuerto de Guadalajara cuando Almeyda regresó de las vacaciones tras ser destituido, así como La Minerva.



A todo esto, José Luis Higuera ha sido claro por medio de las redes sociales y ha mostrado su respaldo para José Cardozo, quien después del juego frente al Santos del pasado domingo envió un mensaje a los aficionados.



“Pedir una disculpa a la afición que no merece donde está el equipo que quieren tanto, es el club que más seguidores tiene, es puro mexicano y a la vez es México para todos, la presión siempre está ahí pero estoy convencido que estos jugadores darán cosas importante a la afición”, comentó.





Apertura 2017





Jornada 1 Chivas

0-0 Toluca



Jornada 2 Cruz Azul

1-1 Chivas



Jornada 3 Chivas

2-2 Necaxa



Jornada 4 Monterrey

4-1 Chivas



Jornada 5 Chivas

0-1 Puebla



Jornada 6 Santos

1-1 Chivas



Jornada 7 Chivas

0-0 Querétaro



Jornada 8 Pachuca

1-3 Chivas*



Jornada 9 Chivas

1-1 Pumas



Jornada 10 América

2-1 Chivas



Jornada 11 Chivas

1-2 Lobos BUAP



Jornada 12 Tigres

1-0 Chivas



Jornada 13 Chivas

1-2 Morelia



Jornada 14 Veracruz

2-3 Chivas*



Jornada 15 Chivas

3-1 Tijuana*



Jornada 16 Chivas

1-2 Atlas



Jornada 17 León 0-2

Chivas







Clausura 2018



Jornada 1 Toluca

1-1 Chivas



Jornada 2 Chivas

1-3 Cruz Azul



Jornada 3 Necaxa

1-3 Chivas*



Jornada 4 Chivas

1-2 Rayados



Jornada 5 Puebla

2-0 Chivas



Jornada 6 Chivas

0-2 Santos



Jornada 7 Querétaro

2-2 Chivas



Jornada 8 Chivas

1-1 Pachuca



Jornada 9 Pumas 1-1

Chivas



Jornada 10 Chivas

1-1 América



Jornada 11 Lobos

BUAP 0-1 Chivas*



Jornada 12 Chivas

0-0 Tigres



Jornada 13 Morelia

1-2 Chivas*



Jornada 14 Chivas

0-1 Veracruz



Jornada 15 Tijuana

3-0 Chivas



Jornada 16 Atlas

1-0 Chivas



Jornada 17 Chivas

0-2 León







Apertura 2018



Jornada 1 Tijuana

2-1 Chivas



Jornada 2 Chivas

0-1 Cruz Azul



Jornada 3 Toluca

2-2 Chivas



Jornada 4 Chivas

0-1 Santos



*Triunfos