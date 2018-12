Chivas contra el Espérance, el duelo que nadie quiere jugar

Redacción

El Chiverío culminará su participación en el Mundial de Clubes cuando se mida al Espérance Sportive de Túnez por ver quién se lleva el quinto lugar. El perdedor de la llave ante Kashima y el perdedor contra el Al Ain se medirán por un partido que es anecdótico, sin valor alguno, que sirve solo para que valga la pena el viaje y no se regresen en menos de una semana.



El duelo comenzará a las 7:30 horas de este martes tiempo del centro de México.



Chivas tomará este juego con seriedad luego del espantoso segundo tiempo contra el Kashima donde aceptaron tres goles en el segundo tiempo.



Chivas se mide a los africanos, aunque este duelo no significará nada para los tapatíos, porque en Abu Dhabi el Real Madrid se medirá al Kashima por el pase a la final y el Rebaño por errores y poca ampitud quedó al margen de enfrentar al Madrid en un duelo oficial.



Cardozo dice que no es más que futbol y que la vida sigue y que espera pronto una revancha, pero el duelo contra el equipo tunesino no es para nada una revancha. Es el duelo de perdedores, revancha es buscar el pase a semifinales en el Mundial de Clubes, dicha venganza tardará años en llegar.



"Esto es futbol y continúa; estamos dolidos como tiene que estar un equipo que no superó la etapa, tenemos una revancha, sí estamos cabizbajos porque no era lo que veníamos a buscar, pero hay que seguir pensando en que mañana nos jugamos nuestro prestigio y el de la institución".



El Dato Mariano Varela comentó que Cardozo sigue firme en el puesto como entrenador pese al fracaso rotundo del Mundial de Clubes. La directiva confía en el proceso del guaraní pese a los dos rotundos fracasos, primero en Liga y después en el Mundial de Clubes

Cardozo acepta las críticas sobre las Chivas, pues la afición esperaba un mejor desempeño en el Mundial de Clubes y al fracasar es obvio que hay incertidumbre, por lo pronto Chivas tendrá su partido de consolación ante el Espérance y después volverán a casa con el fracaso en la espalda.



“Cuando un equipo grande no logra sus objetivos es normal que se le critique, queríamos darle una alegría a nuestra gente, más a todos los que hicieron el esfuerzo de venir hasta acá; estamos dolidos por no haber superado la ronda, pero ya está, hay que aguantar lo que venga, lo bueno de la vida es que siempre hay revanchas".

El 11 ante el Espérance Gudiño

Van Rankin

Pereira

Marín

Aris

Beltrán

Cervantes

Chofis

Brizuela

Huerta

Pulido

