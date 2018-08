Jesús Hernández Téllez

“Pepe” Cardozo, técnico de Chivas, fue claro al afirmar que se encuentran satisfechos por el triunfo en la Copa MX, pese a que fue ante Alebrijes de Oaxaca y que terminó jugando con línea de tres defensores, el técnico guaraní se dice satisfecho por la victoria en casa.

“Me parece que fue un partido en el que el primer tiempo Chivas manejó bien los tiempos, hicimos la pausa, tuvimos una buena posesión, coordinación en ataque. Llegamos en tres o cuatro. Creamos dos claras de gol que no aprovechamos pero me deja contento el primer tiempo y más que nada el resultado, siempre es importante ganar y eso buscamos hoy, sumar de tres y que el equipo pueda retomar la confianza que nosotros les tenemos. Contento con el funcionamiento y más con el resultado”.

Cardozo se justificó en el cambio de Hedgardo Marín y más que tirarse atrás, el estratega afirmó que los visitantes buscaban la pelota larga y por eso lo más indicado fue meter al espigado defensor.

“Me parece que ellos estaban apostando a la pelota larga. Por eso metimos a Marín para reforzar ahí, teníamos que darle equilibrio, nosotros controlamos siempre el juego y el rival nunca salió jugando, apostaban al pelotazo y el resultado me parece justo, Chivas hizo el futbol y el esfuerzo. Tenemos que tratar de sacar limpia la pelota y lo conseguimos. Era importante ganar, sumar tres para que el plantel también vuelva a retomar la confianza que muchas veces se pierde cuando no se consiguen los resultados. Felicitar al grupo y también a la afición por apoyar a su equipo, en la copa se le dio un poco de alegría”.

¿Algunos de estos jugadores pueden jugar el viernes en Veracruz?

“Aquí no hay titulares. Es de rendimiento, trataremos de ser justos y el domingo no nos pesó. Jugamos bien e insisto que tuvimos siete de gol que no concretamos. No vi nerviosismo. Si analizan no es lo mismo en vivo que uno pueda analizar en el campo después”.



