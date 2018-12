Edwin Hernández explotó contra el técnico José Saturnino Cardozo tras no disputar ni un minuto en el Mundial de Clubes, ya que el ‘Aris’ fue un jugador clave para que Chivas ganara la Concachampions.

Aunque no hay nada oficial, los rumores apuntan a que el rojiblanco formará parte de Pachuca para el Clausura 2018, mismo motivo por el cual mostró su molestia al estar en el banquillo durante el torneo de clubes más importante a nivel internacional.

me siento golpeado porque siento que a lo mejor se me arrebató algo que yo me había ganado