Pedro Caixinha quiere animales de competición

Eduardo Espinosa

Una vez que Cruz Azul reiteró los objetivos para el Clausura 2019, Pedro Caixinha puso las cartas sobre la mesa y enfatizó que quiere que todos sus jugadores estén comprometidos, incluso utilizó el término de que quiere futbolistas que sean "animales de competición".

"El jugador que no tenga esa mentalidad no tendrá cabida en este proyecto, estamos trabajando todos en esa dirección; queremos que esté club sea el mejor en todo. El equipo tiene que competir adentro para hacerlo bien afuera; la plantilla que es fuerte es lo que denominamos animales de competición, sino tienes jugadores con esa mentalidad de ser animales de competición aquí no tienen cabida".

Y agregó: "Tienes que ser un verdadero animal de competición, adentro y fuera, si quieres seguir sumando éxitos. En esta institución nosotros queremos ganar, a quien sea, no es el tema que sea contra América, no jugamos solo contra América, tenemos 17 rivales".

Esto con referencia a lo que pasó con Walter Montoya, quien previó al partido de vuelta contra Monterrey abandonó el club. Sobre este caso, Caixinha explicó la situación."Montoya miró la convocatoria y no estaba en los 18 previo al viaje de Monterrey, no compareció a la comida del grupo y se fue a casa; entonces, cuando eso pasa, nosotros estamos acá para tomar decisiones en beneficio al grupo y no de una manera individualizada".

Y abundó: "El que no sepa estar en esta gran institución y no respete y no sea competitivo aquí adentro para que esté club pueda crecer, pues no tiene cabida en este club y plantilla, y no puede trabajar bajo esta mentalidad. Todos deben estar pensando en cada día en una sola cosa que es el doblete".

ASUME TODA LA CULPA

Sobre el análisis de la Final, Pedro aseveró que él es el mayor responsable de lo que pasó en la serie frente al América.

"Yo siempre asumo toda la responsabilidad, tenemos un grupo de trabajo que siempre ha dado todo; yo asumo la responsabilidad ya sea por falta de actitud, como lo ven de esa manera, porque a lo mejor no llegué para que los jugadores entendieran esa situación. Si son errores puntuales e individuales los asumo, si son errores de planteamiento también los asumo, yo soy el máximo responsable. La presión a nosotros no nos mueve de manera negativa, sino como un reto".

Por su parte Ricardo Peláez agregó que Cruz Azul no se cayó en lo mental ante América.

"¿Se cayó cuándo? Se puede perder un partidos, contra Monterrey jugamos muy mal la ida; creo que el equipo tiene altibajos y no hablaría de que el equipo se cayó en la final, perdimos la final, no creo que se cayera mentalmente, futbolísticamente nos superó el rival, no fue que nos caímos porque nos asustamos, no, nos superó un rival.

"Qué ganamos lamentándonos y poniéndonos a llorar; al contrario, hay que ponernos a trabajar, ya presentamos un refuerzo y hoy y mañana puede haber noticias. Estamos trabajando, no estamos pensando en otra cosa que no sea el éxito".