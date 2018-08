Los vicios que Cruz Azul está dejando atrás

Eduardo Espinosa

Cruz Azul se nota diferente. Con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate, el equipo de Pedro Caixinha se mantiene en el subliderato del torneo, empatado con Pumas en unidades, pero con menor diferencia de goles.

Pero más allá de los números, la forma como ha funcionado esta 'Máquina' confirma un cambio radical a las versiones pasadas, años en los que atravesó por su peor racha deportiva, al calificar a una sola Liguilla de las últimas ocho que se disputaron.

Hoy, el conjunto cruzazulino luce con un empaque y una sobriedad muy distante al nerviosismo que solía atacarle en los tramos finales de los juegos.

Es más, se nota un equipo más ambicioso, con un verdadero deseo de obtener la victoria a como dé lugar. El juego contra Tijuana confirmó muchos de estos aspectos que ya se habían asomado en compromisos anteriores. Y es que ante los fronterizos, pese a tener un hombre menos, Cruz Azul nunca renunció a ganar el duelo y al final rescató un punto muy valioso en el aspecto moral.

Esta cara de 'La Máquina' es la que siempre se manejó en el discurso, pero pocas veces se demostró en la cancha en semestres anteriores. Hoy, va de la mano, y eso es algo novedoso para una institución que se había ganado a pulso el calificativo de pecho frío.

CUATRO AÑOS DESPUÉS…

Cruz Azul parece resurgir luego de cuatro años de pesadilla. La última vez que 'La Máquina' pudo presumir números como los que ha cosechado en este arranque de campeonato, fue en el Clausura 2014, cuando también sumaba 10 puntos en sus primeros cuatro compromisos, producto de tres victorias y un empate –así como ahora–, pero con un tanto más.

En ese entonces, el conjunto que dirigía Luis Fernando Tena, era líder del campeonato y así se mantuvo hasta la conclusión de la fase regular, desafortunadamente para su causa fue eliminado en cuartos de final por León.

Y después de ese torneo vino una prolongada sequía de tres años en los que 'La Máquina' no pudo llegar a la Liguilla, del Apertura 2014 al Apertura 2017, cuando Paco Jémez pudo romper la mala racha, aunque el gusto le duró poco porque fue eliminado en la primera ronda frente al América, sin que ninguno de los pudiera marcar durante los 180 minutos que duró la serie.

En este lapso, Cruz Azul siempre inició mal los campeonatos, alejado de los primeros puestos de la calificación; solo en el Clausura 2015 tuvo un inició prometedor al sumar ocho puntos en cuatro juegos, pero luego se volvió irregular, quedando fuera de la fase final en la última jornada del campeonato.

Pero hoy, 'La Máquina' se ve muy diferente, con una mentalidad renovada que puede ayudarle a trascender en este semestre. Empieza a romper con los vicios que la tuvieron atada durante mucho tiempo.

LOS CINCO VICIOS QUE ESTÁ VENCIENDO



1) LAS CRUZAZULEADAS



Este es el vicio más importante del que se está alejando 'La Máquina'. En esta temporada, el conjunto de Pedro Caixinha ha ganado dos partidos de manera apretada, el de Chivas (Jornada 2) y Tigres (Jornada 3), ambas por la mínima diferencia; en ambos, el entrenador portugués en un momento determinado apostó por aguantar la ventaja con la entrada de un tercer central (Igor Lichnovsky) y le resultó. El equipo ha tenido el temple que antes no se le veía, tampoco muestra ese nerviosismo que le provocaba perder los juegos de último minuto.

2) LA POCA AMBICIÓN



En torneos anteriores era muy común ver a un Cruz Azul conformista, al que sí le dolían los descalabros, pero al que le ganaba también muy pronto la frustración y la resignación. La Máquina solía tirar la toalla sin poner mucha resistencia. Hoy, es diferente, se nota un equipo ambicioso que tiene como prioridad ganar los juegos o como bien lo enunció Caixinha el domingo, “si no puedes ganarlos, entonces no los pierdas”.

Ante Xolos, con 10 hombres, Cruz Azul siempre apostó por el triunfo. Nunca cedió la iniciativa y aunque recibió un gol polémico se fue encima hasta que logró la igualada en la compensación.

3) LA FALTA DE PERSONALIDAD



Desde hace mucho tiempo a Cruz Azul siempre se le ha tildado de equipo pecho frío, por la falta de personalidad que demuestra en partidos fundamentales. Y es que durante muchos años solo Jesús Corona o Christian Giménez, en su momento, daban la cara, pero fuera de ellos, los demás parecían conformarse con los tropiezos, manteniendo un bajo perfil.

Ahora, el equipo se ha reforzado con elementos que han sido líderes en otros equipos, que tienen una personalidad comprobada. La columna vertebral se renovó: Corona, Pablo Aguilar, Iván Marcone, Elías Hernández, entre otros.

4) LA POCAS VARIANTES TÁCTICAS



Aunque pasaron muchos entrenadores por Cruz Azul, pocos lograron imprimirle un sello ganador al equipo como el que empieza a gestarse con Caixinha, quien al mismo tiempo ha hecho gala de los recursos que tiene. Contra Puebla en la primera jornada, modificó a su equipo para ir por la victoria (del 4-2-3-1 pasó a un 3-2-3-2); luego ante Chivas y Tigres sus cambios fueron fundamentales para llevarse la victoria. Finalmente, ante Tijuana, dio una verdadera lección de táctica al modificar en varias ocasiones a su conjunto para solventar la expulsión de Pablo Aguilar.

5) REFUERZOS QUE RESPONDAN



Si algo siempre caracterizó a Cruz Azul fue en la mala elección de refuerzos. Sí, en todos estos años han llegado jugadores buenos –contrastados en otros clubes– pero que aquí no funcionaron, y otros que, sencillamente, no tenían los méritos para vestir la playera cruzazulina. Ahora, los jugadores que fueron contratados llegaron a tiempo para completar la pretemporada y varios de ellos son pilares del once titular de Caixinha. Salvó Martín Zúñiga, todos los demás ya tuvieron minutos y cumplen con el rol por el que se les trajo.