Cruz Azul vence a Zacatepec y mantiene invicto en Copa MX

Minelli Atayde

Hasta el minuto 58 apareció la versión de Cruz Azul que tanto ilusiona a sus seguidores. El gol de Milton Caraglio fue el banderazo para que la Máquina fuera ofensiva y tuviera llegadas de peligro, pese a que no logró concretar sus opciones. Así que, al final se fue con los tres puntos del Estadio Azteca gracias a ese tanto con el que vencieron a Zacatepec en la cuarta jornada de la Copa MX.

Aunque los celestes, la mayor parte del duelo, no lograron deleitar a la tribuna, con los cambios que hizo Pedro Caixinha desde la tribuna, y con el gol, lograron cambiar la cara de pasividad que habían presentado.

Los primeros minutos se jugaron en el mediocampo. Los dos equipos luchaban por recuperar el balón, pero sin la proyección necesaria al frente. Y claro, sin remates a puerta contraria.

Incluso, a Edgar Méndez lo cacharon un par de veces en fuera de lugar. Así se fueron consumiendo los minutos. Con un Cruz Azul que intentaba llegar, a veces por medio de pelotazos, pero sin la fortaleza necesaria para hacerle daño al rival.

Kevin Magaña mandó un centro raso desde la banda derecha, el balón le llegó a Ángel Gaspar, pero Guillermo Allison tuvo una buena salida. Lo que provocó el grito de “¡portero, portero!”, cuando en el arranque del partido, cuando el sonido local anunció las alineaciones lo abuchearon, tras los errores que cometió en el duelo pasado de la Copa MX.

Instantes después, Luis Solorio metió la mano en la trayectoria del esférico que ya se encontraba en el área. El árbitro Adonai Escobedo no marcó la pena máxima.

El encuentro transcurría como inició, con dos equipos que lucharon por conseguir el balón en todo momento, pero con contados tiros al marco.

Como el de Javier Salas que el portero Juan Orozco desvió para evitar la caída de su marco.

Cruz Azul no lucía lo que se esperaba. Y eso que contaba con varios elementos de primera línea, como Pablo Aguilar, quien fue expulsado el duelo pasado de la Liga MX y para no perder actividad fue titular en la Copa. Walter Montoya, Edgar Méndez y Milton Caraglio fortalecieron al conjunto. Además, para la segunda parte entró Martín Cauteruccio.

A quien tampoco se le vio derrochar la calidad con la que cuenta fue a Roberto Alvarado, quien a sus 19 años ha demostrado que puede aportar al equipo, y no solo en la suma de minutos para cumplir con la regla 20/11.

Mientras tanto, Zacatepec inquietó con un tiro de Kevin Ramírez que se fue por encima del travesaño. Después de eso, se arriesgo más, en esa ocasión con un tiro con la pierna derecha de Diego Cortés que terminó en las piernas de los defensas cementeros.

La respuesta fue de Walter Montoya, quien sorprendió con un disparo que se fue a un lado de la portería.

No llegaban ni las emociones ni el gol. Le faltaba mayor atrevimiento al duelo, mismo que por cierto, fue enmarcado por la lluvia y claro, la cancha que sigue sin estar al cien por ciento por la transformación a híbrido.

Unos ocho mil aficionados acompañaron a la Máquina en el Estadio Azteca, y pese a ser un somnífero en la mayoría de los minutos, no dejaron de alentar a su equipo, ahí, parados sobre el escudo del rival más enconado, del América. Eso sí, orgullosos de la pequeña bandera que se encontraba delante de ellos y que ponen en todos los dueños.

Fue al minuto 58’ que se desató la locura en las butacas, pues tras un centro por izquierda, Milton Caraglio apareció en el área para empujar el esférico y marcar así el tan esperado tanto que descongelara las acciones.

Con el gol, Cruz Azul mejoró y los siguientes instantes se dedicó a buscar que el marcador fuera más jugoso para su causa.

Roberto Alvarado fue quien estuvo cerca de conseguir el objetivo, pero su disparo de zurda fue interceptado por el contrario y solo quedó en una mera ilusión.

Los cementeros se motivaron, y después de eso Martín Cauteruccio sacó un remate que interceptó el arquero Orozco.

El duelo ya se jugaba en cancha de Zacatepec, que trató de contener a la Máquina pero no lograba robarle el balón.

Las jugadas eran cementeras y cada vez se estaba más cerca de conseguir el segundo. Al 70’ Pablo Aguilar sacó un cabezazo que, para su mala fortuna, no llegó al lugar deseado. Luego, lo intentaron Caraglio de zurda y Montoya con la derecha.

El partido estaba por concluir cuando Cauteruccio marcó el tan buscado segundo gol de la noche.

Las jugadas posteriores fueron similares, con un Cruz Azul que buscó, pero poco fino. Al final, llegó a siete puntos en el Grupo 6; mientras que Zacatepec se quedó con tres.