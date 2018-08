Alberto Ávalos

El defensa de Atlas, Omar González, reconoció que en Atlas ya no la están pasando bien ante la falta de victorias, pues la presión comienza a invadir a los dirigidos por Gerardo Espinoza después de cuatro jornadas.



“El grupo está sintiendo algo de presión por el tema de no ganar, los penales que no hemos metido, no ganar en casa, pero creo que la semana pasada fue diferente. Pienso que somos un gran grupo, que podemos hacer algo, pero tiene que cambiar ya, porque son cuatro partidos que han pasado y sé que podemos mejorar, sigo igual, con ilusión de llegar a la Liguilla”, comentó.



Con 360 minutos sin anotaciones, los Zorros tienen ya su peor arranque goleador en la historia de los torneos cortos, pues los peores registros dicen que a estas alturas de los campeonatos en 2004, 2012 o 2014, ya tenían al menos un par de anotaciones en el bolsillo.



Para el juego de este viernes frente al Morelia, la novedad sería el chileno, Lorenzo Reyes, que por suspensión no pudo estar en el empate del fin de semana pasado a cero goles frente a Lobos BUAP.



SRN