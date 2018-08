Alberto Ávalos

El Atlas está de manteles largo. Este miércoles el equipo celebró 102 años de historia en la que fue su casa por casi 20 años, las instalaciones de Colomos en compañía de directivos, ex jugadores y miembros de la primer plantilla.



Ahí el presidente, Gustavo Guzmán, aprovechó para enviar un mensaje y reconocer que no está contento con el paso de la escuadra en el Apertura 2018 en donde todavía no suman victorias.



“Hoy me decía una señora que con dos puntos estábamos arriba de Chivas aún sin meter goles, sonreí, pero el objetivo no es ganarle a Chivas, es ganarle a todos. Es triste llevar cuatro partidos, dos puntos y cero goles. Eso nos compromete más a los jugadores y a la directiva, no estoy contento con lo que está sucediendo, pero confío en la estructura para salir adelante”, comentó.



Tras los festejos y partir el tradicional pastel, en conferencia de prensa Guzmán reveló que la directiva planea incorporar un futbolista más ante la salida de Ángelo Henríquez, aunque este no será precisamente un delantero.



“No puedo traer jugadores de 32 años. Tenemos que buscar a alguien consolidado, que tenga bagaje y que sea de 25 años o menor. Si llegamos a traer a alguien, que están en la baraja varios, sería algo de ese tipo, no sería un relleno, sino alguien en forma. Quien vendría no traería la condición física, así que no deberíamos considerarlo para sacar esta temporada y yo pensaría que sería alguien abajo, más que arriba. Doy mi opinión que no es 100% deportiva, mi idea es reforzar abajo”, sentenció.



???? Con motivo de nuestro aniversario, hoy entrenamos en el Club Atlas Colomos, en la querida cancha, Alfredo "Pistache" Torres. ????⚽️ pic.twitter.com/c11w8y7AiY — Atlas FC (@atlasfc) August 15, 2018





