El martes fue de festejos y en el club quieren que este viernes continúe la celebración. Atlas, que cumplió 102 años esta semana, se mide a Monarcas en duelo de la fecha 5 en el estadio Jalisco con la necesidad de anotar goles y obtener su primer triunfo del Apertura 2018.



Los Zorros esperan que la tercera sea la vencida. En lo que será su tercer duelo como local, tras empatar con Querétaro y perder con Pumas, los rojinegros saben que un juego más sin triunfo encenderá los focos rojos, pues el tener solamente dos puntos, pero sobre todo, no haber marcado gol hasta el momento, tiene a la directiva pendiente de la situación que vive el primer equipo.



Gerardo Espinoza y sus dirigidos están conscientes que lo único que les vale este día es el triunfo, por ende, buscarán dar alegría a sus aficionados en una semana especial para la institución.



La novedad de los Zorros será el regreso de Lorenzo Reyes luego de pagar su partido de suspensión.



El rival no será nada fácil. Roberto Hernández ha conjugado un gran plantel en Morelia. Con el chileno Diego Valdés como motor y sin la dependencia de su ex goleador Raúl Ruidíaz, los michoacanos llegan al Coloso de la Calzada Independencia con siete puntos que, de ganar esta noche, los acercaría a los puestos que tienen los líderes. Como visitante, Monarcas no ha ganado, perdió en el arranque de torneo con el Toluca y empató en el puerto a Veracruz, por ello saldrán por lo que puede ser sus primeros tres puntos fuera del estadio Morelos, donde de hecho, la mala racha fuera de casa del cuadro purépecha se extiende desde abril.



“Ya tenemos un tiempo que no podemos ganar de visita, estamos conscientes, será un partido difícil de visita, vamos con la intención de ganar y de sumar de a tres, esto se está poniendo más difícil, los equipos de arriba no aflojan, entonces tenemos que sumar y si es de a tres es mejor", comentó el entrenador Roberto Hernández, quien además destacó el juego y las individualidades del Atlas.



“Esto de ser favoritos nunca lo catalogo, ni favorito ni víctima, siempre preparo los juegos pensando que es el rival más difícil porque es el rival en turno. Atlas juega bien, tiene buenas individualidades, tiene calidad en sus filas, será un partido muy difícil”.



PARA HOY

Atlas vs Morelia

21:00

Transmisión: Azteca 7

Estadio: Jalisco

Árbitro: Marco Ortiz





Últimos duelos en el Jalisco

Torneo Jornada Resultado

Ap. 2017 J10 Atlas 0-1 Morelia

Cl. 2017 J4 Atlas 3-1 Morelia

Cl. 2016 J13 Atlas 1-2 Morelia

Cl. 2015 J2 Atlas 2-1 Morelia

Cl. 2014 J6 Atlas 1-1 Morelia



CLAVE

ALINEACIÓN PROBABLE

J. Hernández; I. Govea, L. Jiménez, O. González, C. Calderón; C. Aboagye, L. Reyes, U. Cardona, J. Vigón, B. Garnica; O. Rivero.

