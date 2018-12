Zeltzin Zamora

América consiguió otra estrella más en su escudo al vencer a Cruz Azul en la Final de la Liga MX, donde parte de este logro fueron el técnico Miguel Herrera y su ‘eterna’ mano derecha Santiago Baños, director deportivo de las Águilas.

El directivo creció bajo la tutela del Piojo, ya que desde que fue jugador, Herrera siempre estuvo apoyándolo en su carrera, pues equipo al que dirigía, equipo en el que Baños Reynaud terminaba.

Pese a que Baños no destacó en la Primera División A – ahora Ascenso MX – Atlante fichó al defensa central en el 2002, un año más tarde, Miguel Herrera fue anunciado como el nuevo director técnico de los azulgranas, torneo en el que Santiago se convirtió en uno de los hombres de confianza del Piojo, por lo que fue el club en el que más partidos disputó, 68 en total.

Baños Reynaud, como en sus demás equipos, no destacó en los Potros de Hierro; sin embargo, tras la salida de Miguel Herrera y su llegada al Monterrey, el técnico hizo lo posible para que la directiva fichara al ex azulgrana, pero su participación fue casi nula durante los tres años que estuvo en el plantel de Rayados y permaneció más tiempo en la banca. Para el 2007, Baños terminaría su carrera en Puebla.

Una vez retirado como futbolista, la dupla Herrera – Baños regresaría con el club Veracruz, luego de que el Piojo no contara con su entonces auxiliar técnico Roberto Andrade, lugar que fue ocupado por el ex defensa central. La fortuna no estuvo de su lado en aquel entonces, debido al descenso de los escualos.

Poco a poco, la relación entre estos dos ex jugadores se fue fortaleciendo, pues Baños siempre acompañó a Miguel en varios de los equipos que dirigió, tales como Estudiantes, Atlante y en su primer gran reto, el América, club en el que salieron campeones en el Clausura 2013, torneo en el que vencieron a Cruz Azul.

Luego de este éxito al frente de las Águilas, Miguel Herrera fue llamado a la selección mexicana y como en sus equipos anteriores, Baños fue parte de su cuerpo técnico. Durante su estancia en el Tri, tanto el Piojo como Baños supieron sacarlos del bache en el que se encontraban, calificando al combinado nacional al Mundial de Brasil 2014, tras su participación en esta justa, se terminaría por un tiempo la relación entre estos dos personajes.

Aunque, Miguel no continuaría al frente del Tricolor, Baños se quedó como el director de selecciones nacionales, cargo en el que duró hasta que Herrera fue nombrado nuevamente director técnico de América en el Apertura 2017, siendo un secreto a voces que dentro de sus peticiones estaba traer a su mano derecha.

En esta ocasión, Santiago creció y no llegó como su auxiliar, sino fue nombrado como el director deportivo de América y ahora junto a Herrera Aguirre lograron la decimotercera estrella para los azulcremas.





