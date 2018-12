Higinio Robles

Dejar hasta el último esfuerzo, apretar los dientes y pelear. Exprimir el espíritu y ganar. Eso es lo que espera Miguel Herrera de su equipo para el juego de vuelta. El entrenador de América tiene claro que la obligación del club al que representa es la de ganar trofeos y eso espera hacer este domingo, porque, matiza, las finales se tienen que ganar como sea.

“Vamos a salir con la misma idea de buscar ganar el juego los dos, porque no hay otro partido, se acaba el torneo. Saldremos con todo los dos equipos y hay que ganar como sea, usando todo lo que se pueda usar dentro del reglamento para conseguir el resultado. No hay vuelta de hoja, saldremos a matarnos para conseguir el objetivo. La final se gana como sea", dijo el Piojo en la conferencia previa al juego de vuelta.

A Miguel se le preguntó si la presión que tiene Cruz Azul puede ser un factor que se maneje a favor, y dijo que no porque esa exigencia la tiene América de manera natural.

“Si no fuera América, sí. Pero acá hay la obligación, no necesidad. Más allá de que digan de que Cruz Azul tiene muchos años sin ser campeón, América es el obligado a ser campeón. Si estuviera con cualquier otro equipo podría jugar con la necesidad del rival, pero América está obligado”.

A LA ESPERA DE MATEUS Y ROGER

El timonel de las Águilas habló del tema que tiene en vilo al americanismo. Cómo están Mateus Uribe y Roger Martínez, y el estratega mantiene una vela de esperanza de que pueda contar con ellos, pero advirtió que si no están al cien no los usará de inicio, porque en una final no se pueden dar ventajas.

“Ayer el doctor dijo que estaban al 80 por ciento y hoy es otro día más. No usaré jugadores que no estén al 100 porque es una final y no podemos regalar nada. Sus molestias han disminuido bastante, pero si no están bien no van a iniciar. La recuperación sigue y los esperamos hasta mañana. Mientras no estén totalmente descartados, voy a esperarlos. Tengo un día para tomar la determinación sobre si están o no”, comentó.

PREPARADOS PARA TODO

Sobre cómo vislumbra el partido de vuelta, el Piojo dijo que será un encuentro que cambiará con el primer gol, porque "el primer partido los dos intentamos, pero nos neutralizamos con nuestro parado bien claro. No hay vuelta de hoja, mañana debe salir un ganador y la gente va a tener que disfrutar. Sabíamos que era a 180 minutos y saldrá un ganador. Eso garantiza la felicidad de alguna afición”.

Y en ese tenor comentó que están listos por si la final llega incluso a la tanda de penales. "Seguimos practicando, pensamos en todas las instancias, pero estoy seguro que se define antes”.