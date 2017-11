Los 4 problemas que México debe resolver, según creador de Waze

Ciudad de México

Su odio por el tráfico fue la motivación que Uri Levine necesitó para crear Waze. Esa es su forma de trabajar: encontrar un problema, pensar en quién más lo tiene, entenderlo, “enamorarse” del conflicto y después empezar a soñar en cómo ser una solución.

TE RECOMENDAMOS: “Enamórate del problema": 6 tips del fundador de Waze

“Estoy tratando de responder grandes problemas y hacer que este mundo sea un lugar mejor para vivir”, dijo en MILENIO Foros el fundador de la aplicación que utilizan más de 70 millones de personas en todo el mundo y que en 2013 conquistó a Google, que la compró por 966 millones de dólares.

Su afirmación es respaldada por su curriculum empresarial. Levine es actualmente miembro de los consejos de administración de más de una decena de startups que intentan resolver problemas de muy distintos ámbitos.

Al ser cuestionado sobre los principales problemas que los empresarios de México tendrían que resolver, en beneficio del país, Uri Levine enumeró cuatro; los cuales dijo son problemas que tienen en común todas las economías emergentes:

Comunicación Inclusión financiera Logística para transportar cosas y Movilidad urbana, el cual dijo es un reto mayúsculo para el país, pues “no puedes confiar en estar en un lugar específico a una hora específica”.

Además de estos cuatro, para el fundador de Waze el problema mayor de México es la inseguridad. “Las personas tal vez no sienten que están seguras y no sé cómo resolver ese problema”, dijo al concluir su charla “Enamórate del problema y no de la solución”.

(Ve la charla completa a partir del minuto 6:54)





MCM