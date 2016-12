Un clavel en la solapa

Querido Federico:

No es la primera vez que me siento a intentar esta carta, solo que ahora ya no me detiene el miedo a que sus líneas puedan parecer despedida. No eres de las personas a las que uno imagina yéndose para siempre, de modo que su adiós lo deja a uno a mitad del camino entre pasmo, aflicción y desconsuelo. Pero antes de llegar a esta triste apostilla navideña, permíteme abusar de tu súbita ausencia para pintarte aquí de cuerpo entero.

Solemos admirar a la gente en silencio, especialmente cuando somos menores y buscamos ganarnos su atención. Desde mis zapatitos de chamaco fisgón, Federico Patiño Guerrero era menos el hombre importante que ejercía altos cargos en el mundo adulto, sino aquel gigantón divertido y a menudo exultante con el que mi papá solía carcajearse hasta el espasmo. De todos sus amigos y amigotes, ningún otro me despertó tamaña y tan temprana simpatía. Intentaba de pronto significarme con alguna insolencia inoportuna, esperanzado en hacerte reír, o al menos reaccionar al mensaje secreto: “¡Psst!, soy uno de los tuyos”.

Los miraba jugando backgammon, ajedrez, póker o dominó y reclamarse a gritos, igual que unos escuincles de mi tamaño, por las trampas presuntas que todos se asestaban en nombre del relajo memorioso que desde veinteañeros los unía. Y digo memorioso porque tú no lo sabes, pero mi padre tiene un archivo tuyo que desde siempre se halla entre mis clásicos. No diré que me lo ha contado todo, aunque es verdad que entiendo —es decir, imagino— las décadas que me precedieron a partir del relato de aquellas aventuras, con frecuencia nocturnas y regocijantes, y no puedo negar que el Waikikí y el Tívoli son parte de mi historia merced a esas andanzas tantas veces oídas y celebradas.

Por tu parte, me consta que eras bueno para celebrar, tanto así que me daba por pensar que tu vida completa era un señor fiestón. No he olvidado la juerga casera —santo de mi papá— que siguió hasta las 10 de la mañana, con ustedes cantando boleros empeñosos en la mesa de nuestro comedor. Habría confundido cualquier voz, menos la tuya en ese coro disparejo. Era como si tu sola presencia echara chispas, imposible ignorarte ni olvidarte. Si otros adultos eran, en mi opinión, tibios y mesurados hasta lo inverosímil, lo tuyo era vivir vehementemente, celebrando la vida a toda hora. Dudo que conocieras la aburrición.

Al paso de los años, te encontré progresivamente cool. Ya sentado a la mesa de los grandes, te escuchaba contar toda clase de anécdotas insólitas, con frecuencia ocurridas en rincones exóticos de un globo terráqueo que parecía ocultarte muy pocos secretos. O eso pensaba yo, que ya con veinticinco seguía luchando muy discretamente por ganar tu atención y, en un golpe de suerte, hacerte reír. Por eso recibí como un triunfo secreto la primera llamada en la que me buscaste para ofrecerme chamba.

Nos entendimos rápido. Eras de esos clientes que saben lo que quieren y gozan del proyecto igual que una aventura. Hablabas de esos temas atropelladamente, con los ojos brillantes de entusiasmo y una jovialidad a prueba de tormentas. Pagabas bien y a tiempo, pero al cabo no había satisfacción más grande que tu visto bueno. Hay siempre un desafío palpitante en la idea impresionar a quien nos impresiona. Más aún si se trata de un cierto bon vivant cuyo sentido del humor corre al parejo con el del rigor, y por lo visto ninguno descansa.

Una mañana, me invitaste a desayunar. Querías proponerme una idea estrambótica y muy probablemente deficitaria: financiarme un proyecto literario. Te divertían mis crónicas de tugurios, pensabas que podía hacer algo más grande. ¿Qué tal si lo pensaba, lo ponía por escrito y te lo presentaba? Días más tarde volví con un contrato que redacté yo mismo, ebrio de mi fortuna milagrosa: el trato era que tú me pagabas un sueldo y yo me dedicaba a hacer una novela. Luego, te pagaría saldo y réditos con las ganancias que ésta generase. Uno a veces se cansa de hacer negocios, me explicaste, con sonrisa de cómplice, y de pronto se inclina por colgarse un clavel en la solapa.

Por cierto, es la primera vez que te tuteo. Necesitaba hacerlo, para estar a la altura de estas líneas tardías y afligidas. ¿Sabes, Federico querido? De pronto se me ocurre que me hice novelista para eludir la pena de defraudarte. No podía quedar mal con quien tanto admiraba, y menos todavía pasar por alto la más grande oportunidad de mi vida; como tampoco tú me aceptaste un centavo de intereses, cuando ocurrió el milagro de poder pagarte. Ya te digo que es tarde para decirte nada, hoy que dejas el mundo de los vivos; pero antes de eso déjame cerciorarme de que no te me vayas sin tu clavel bien puesto en la solapa.

En lo que a mí respecta, cuenta con él hasta el fin de mis días.