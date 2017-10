Steve McCurry o la fama por casualidad

“A la memoria de una querida amiga, Rosaura Barahona QEPD”





Esta es la segunda exposición de fotografía que visito en la galería Colectiva Siete, lo cual me hace tener la esperanza de que se vaya especializando en el comercio de este medio. En esta ocasión presenta, en colaboración con Patricia Conde Galería, la muestra Steve McCurry, Afghanistan, aprovechando que el fotógrafo norteamericano estaría en Marco presentando su libro.

McCurry nunca ha llamado mi atención, pero ya que se encontraba aquí una exposición de sus obras, no podía dejar pasar la oportunidad de verlas. El resultado fue que refrendé la opinión que ya tenía de su trabajo, prácticamente desde que se hizo famoso en 1985, cuando la revista National Geographic empleó uno de sus retratos para la portada de su número de junio, me refiero, como todos sabrán, al de la afgana Sharbat Gula, que en ese entonces tendría unos 12 o 13 años.

De la muestra aquí presentada no agregaré mucho más. Sus retratos son posados y mal manipulados (son malos porque es evidente la intervención de medios, no estrictamente fotográficos), no se trata de obra reciente –que es lo que se espera presente una galería–, las piezas que no son retratos resultan poco interesantes, y, para concluir, a pesar de que las cédulas dan cuenta del tiraje de cada una de las fotografías que se presentan, ninguna está numerada, ni firmada, supongo entonces que no lo hace –numerar y firmar– sino hasta que se vende la pieza o bien que lo que realmente se ofrece no es la copia en exhibición (de ahí la pobreza de las impresiones).

Lo que sí me permite hacer esta muestra, así como la mayor parte del trabajo de McCurry, es hablar tanto del retrato fotográfico como de la fama de la que goza este fotógrafo, no por nada es miembro de la agencia Magnum y uno de los fotógrafos estrella de National Geographic.

Cuantas veces veamos el retrato de Sharbat Gula, tanto más nos impactará, ya sea por el extraordinario color de los ojos, la profundidad de la mirada, la ferocidad del rostro, el exotismo del atuendo que apenas se adivina, incluso por el momento en que McCurry disparó su cámara sobre ella (la intervención rusa en Afganistán). El pecado original de la fotografía es ser simultáneamente muchas cosas, entre otras, imagen y objeto, en otras palabras, en un primer momento vemos una imagen, aquello que se encuentra sobre una superficie, pero inmediatamente después o vemos uno u el otro, o sea, atendemos a la imagen, a lo que está ahí, o al objeto, al soporte, al proceso, forma, género, composición, etcétera. Creo yo que, al contemplar este retrato, lo que estamos haciendo es ver la imagen de la niña afgana de hace 33 años y es impactante, pero ¿y la foto? Poco es lo que se puede decir de ella, ya sea porque fue eclipsada por la imagen o porque no hay mérito que destacar (me refiero a lo fotográfico). Tan es así que el propio fotógrafo no fue consciente del valor de su trabajo sino hasta que apareció en la portada de National Geographic, institución que la convirtió de imagen fotográfica a ícono cultural (pienso en procesos similares como el retrato del Che de Korda, o el de Marilyn Monroe de Zimmerman). Ningún otro retrato de la misma Gula ha logrado esta trascendencia, ni siquiera los que McCurry le tomó a principios de este siglo, en el 2002, cuando la afgana rondaba los 45 o 46 años (entre ellos, por cierto, hay uno muy interesante en el que aparece Sharbat totalmente cubierta –ni lo ojos se le alcanzan a ver– por una burka azul añil, llevando en una mano su retrato de niña. Entiendo pues que fue una casualidad que aquel día McCurry se encontrara tomando fotografías en el campo de refugiados afganos en el que se encontraba esta niña con su familia, y que en un momento dado llamara su atención, no por las cualidades de las que hemos hablado, sino por tratarse de un infante refugiado y las condiciones en que se encontraban. La famosa es y seguirá siendo la imagen de esa niña de la portada, no su foto, no quien la congeló para siempre, o, mejor dicho, estos otros dos lo son, pero por extensión, por casualidad.

En síntesis, un buen retrato fotográfico no depende del retratado –por más atractivo que sea– sino de todos los pasos que siguen después de ese momento del contacto entre retratado y fotógrafo, hasta llegar a convertirse en una buena fotografía.

