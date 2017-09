Lo simbólico y su interpretación (2 de 2)

El propósito de esta segunda parte es presentar una serie de argumentos que pudieran servir al público que se acerca a visitar la exposición Re/Vuelta de Héctor Zamora en el Marco y de la cual ya dimos cuenta la semana anterior.

Definamos un marco de referencia mínimo que nos proporcione las bases del diálogo que buscamos. De inicio, ubiquemos por lo menos tres estamentos en la historia del arte, el primero que nace con el Cuattrocento italiano y va siendo codificado por el arte académico. Un segundo tramo que estaría caracterizado por una revuelta en contra del academicismo empleando la subjetividad como piedra clave del proceso de liberalización. Y un tercero, que corresponde a esta época, y está marcado por el predominio de la circulación y el consumo antes que por la creación. Mientras que en los dos primeros segmentos se supone una separación y/o superación de su competencia o antagonistas, hoy día, conviven los fieles de cualquiera de estas tres prácticas, que como se ve, son, asimismo, tres maneras de entender y hacer lo que cada cual piensa debe ser el arte.

El fenómeno artístico está formado por los productores, las obras y los circuitos por los que circulan éstas, en estos circuitos se halla el público sea especializado o no. En cada uno de los segmentos que hemos señalado varía el público, para el primero es mayoritario, en el segundo baja sensiblemente, y en el tercero, se vuelve elitista.

Nuestra siguiente línea en este marco de referencia se refiere a considerar que cada época, cada momento de la historia, ha concebido lo que para ella es el arte, exactamente igual, que ha definido qué es la verdad, la moral, la salud, la justicia, etcétera. Aclaremos, no es lo mismo la moral del siglo XIX que la de este siglo XXI y, sin embargo, continuamos hablando de la Moral (así como m mayúscula) y es que no se trata de este o aquel acto concreto sino de un valor; lo mismo sucede con el Arte, es un valor, una calificación, que se otorga a ciertos objetos. Si nos fijamos bien, lo único en común que hay entre la gran variedad de objetos que llamamos arte, es que, en un momento dado de su historia, representaron algo importante, trascedente, para su sociedad y/o grupo(s) en el poder, y por tanto recibieron tal distinción, se valoraron como Arte. Eso que es tan importante para el grupo social es lo que decimos se expresa a través de un contenido simbólico.

Nuestro marco de referencia queda completo con lo siguiente. Toda obra de arte –no importa de qué momento o medio– no hace más que representar y representa por medio de símbolos, o sea, por ejemplo, de imágenes que son, formalmente, un paisaje o un florero, pero que a través de ellas se dice algo más; cuando el espectador o receptor encuentra qué es ese algo más, el símbolo se concreta, se socializa y puede ser empleado de nuevo, esperando vuelva a suceder la misma operación, es decir, que la persona entienda qué es lo que quieren decir esas imágenes. Entre menos socializado esté el símbolo menos será compartido y sobre todo comprendido, por lo que será muy difícil se conceda trascendencia, digamos, a un trabajo de arte contemporáneo.

Ahora veamos una obra de Héctor Zamora Ordre et progres, un performance en cuyo registro (lo único a lo que tenemos acceso quienes no lo hemos enfrentado en vivo) escuchamos y vemos a un grupo de hombres armados con distintas herramientas (mazos, martillos, sierras) con las que desmantelan-destruyen pequeñas barcas de pescador, dejando los esqueletos y desechos de las barcas regados por todo el suelo del lugar en donde se efectuó la acción. Si únicamente nos quedamos con lo que se grabó en el video, puede parecer absurda toda la escena, amén de generar una serie de dudas que cuestionan seriamente si lo que se ha visto puede ser llamado arte.

Ahora bien, si entendemos que lo visto en y por el video es, en realidad, un contenido simbólico que representa las migraciones forzosas a las que son sometidos muchos pueblos del África aun a costa de su propia vida y que quienes están desmantelando las barcas –que son el único medio para huir que muchas veces tienen estas personas– son, precisamente, inmigrantes, entonces toda la escena cobra otro significado, y se puede llegar a comprender, más fácilmente, qué es lo que representa el performance. Lo ideal sería que la imagen del trabajador migrante se convirtiera en un símbolo de la injusticia, de la supervivencia, del deseo de superación, de la solidaridad, etcétera, para que así, sin necesidad de explicación, se cerrara el circuito y productor y espectador compartieran el mismo contenido o, al menos, uno similar o cercano.

El problema, que no es de Zamora, sino de todo el arte contemporáneo, es que al explicar que para ser comprendido, apreciado, debe haber una mayor participación del público, o mejor aún, que requiere de un espectador culto, preparado, que entienda a qué se enfrenta, deja en claro que el que debe hacer el esfuerzo para acceder a los beneficios del arte, es el púbico, en tanto que el productor se limita a idear nuevos contenidos simbólicos sin preocuparse por si son o no socializados, conformándose con una capilla que no olvide llevarle a diario su incienso. Creo, personalmente, que esta es una postura equivocada, en última instancia, debiera ser un esfuerzo conjunto el socializar esos contenidos para que realmente se convirtieran en símbolos universales como lo fue en el pasado; si en ese entonces el productor no tenía que preocuparse por si se entendería o no su obra, fue porque los símbolos que empleaba eran comprensibles para una gran mayoría. Quizás haya llegado el momento de preocuparnos más por ese entendimiento universal en lugar de por los precios o estatus social del productor.

