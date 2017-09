Parecidos, pero no iguales

Entre las explicaciones más usuales, pero también entre las más superficiales sobre el cambio sufrido por la pintura al desarrollarse la abstracción, se encuentra la que señala a la presencia de la fotografía como, si no la única, sí la más decisiva de las variables que intervinieron en este cambio. Dicho de otra manera, la pintura al verse rebasada por la fotografía en su afán por representar fielmente al modelo natural, opta por renunciar a tal pretensión para explorar otros caminos, quizás el más radical, el de la abstracción.

Desgraciadamente no es este el espacio ni el momento para rebatir estas lecciones, lo que sí es verdad es que desde inicios del siglo XIX la presencia simultánea de ambos medios ha llevado a muchos a intentar señalar la(s) influencia(s) que uno y otro han tenido y tienen entre sí; y hablo de presencia simultánea no solo porque cronológicamente coincide la presencia de la fotografía y su popularización con los primeros intentos por romper con la representación naturalista que desembocarían en la pintura abstracta, sino también porque se encuentran en los mismos escenarios y en manos de los mismos personajes, con los mismos modelos (vivos e inertes) y patrones; es decir, pintores y fotógrafos –que muchas veces es uno mismo– conviven en el día a día de la bohemia decimonónica, razón, creen, más que suficiente para imputarle a la fotografía el cambio de la pintura.

Si desde el punto de vista histórico es posible desmentir estas afirmaciones, tampoco se sostienen teóricamente. La primera impresión que puede causar una pintura –una de las llamadas hiperrealistas, por ejemplo– es que se trata de una fotografía (cuántas veces no se ha escuchado esta expresión), sin embargo, un análisis y estudio más atento deja ver con claridad que se trata solo de una primera impresión y que, en realidad, nada o muy poco tiene que ver un medio con el otro, que son dos independientes, con problemáticas particulares, sí con lazos comunes e incluso con un historia compartida, pero con soluciones y propuestas distintas, cada cual acorde a la naturaleza de su quehacer. Proponer otras alternativas de vinculación, mostrar otras maneras en que la fotografía y la pintura pueden marchar juntas es más rico y ayuda a una mejor comprensión del fenómeno, que saltar el problema diciendo que una y otra hacen lo mismo, o que una copia lo que la otra hace.

Tomando en cuenta lo anterior, ahora echemos un ojo a la exposición Códigos, inaugurada por la Galería Drexel el pasado 21 del presente. Está compuesta por pinturas recientes de Vicente Rojo (de la serie Letra de este año) y fotografías de Nicola Lorusso de sus series Cerrado los lunes, Lost in the City, Full Frame y Estudio Rojo. Las fotografías de esta última serie son parte del libro del mismo nombre que presenta al pintor Vicente Rojo en la intimidad de sus estudios en Ciudad de México y Cuernavaca. Fue Jesús Drexel quien tomó la iniciativa de que hicieran una exposición conjunta, no de lo que aparece en el libro citado, sino del trabajo de uno y de otro, que es como se armó esta exhibición. Por cierto, no es esta la primera vez que Drexel expone esta combinación de fotografía y algo más, recuerdo, por ejemplo, hace un par de años, una muestra también de Lorusso acompañando esculturas de Jorge Yazpiky si no me equivoco debe haber por lo menos una más con las mismas características.

La pintura de Rojo, a pesar del tiempo sigue siendo sólida, congruente con su historia, así como con una originalidad solo atribuible al trabajo previo del pintor; como siempre concentrado en un bien hacer que contribuye a la claridad y fuerza de la iconografía que va inventando. Por su parte, las fotografías de Lorusso son sobrias, formales, y lo más cercano a la posible objetividad del registro. Cuidadas hasta el último detalle, dan testimonio no del tiempo ido, del esto fue, sino del espacio inmóvil, inexistente, que conserva la fotografía, son un ahí fue que únicamente existe en el registro fotográfico.

Nada más lejos de la verdad que pensar que Lorusso fotografía lo que sirve de inspiración a Rojo, o que las pinturas de este son resultado de haber visto y comentado las fotografías de Nicola. Quien ha seleccionado, quien ha dispuesto una al lado de la otra, reunirlas en esta exhibición ha sido Jesús Drexel que nada tiene que ver ni con la fotografía de Lorusso, mucho menos con el quehacer pictórico del maestro Rojo; lo que sí ha hecho al invitar a ellos dos y haber seleccionado el material que presentarían es hacer evidente algo que quizás de otra manera se nos escapa, no porque sea la revelación del año, ni el develamiento de un canon secreto, por el contrario, es por su simpleza que nos pasa desapercibido y hasta parece poca cosa para el “alto trabajo” del arte, me refiero, a que tanto la fotografía de Lorusso como la pintura de Rojo tienen un referente común, la realidad exterior. Uno y otro se valen de colores, formas, texturas, sombras y luces, para dar vida a sus trabajos, no inventan nada, simplemente transponen y transforman lo que ven y viven, lo que experimentan todos los días. Que hay una sensibilidad común que los lleva a prestar atención a estos detalles, es innegable, que a los dos les atrae cómo el rectángulo de la pintura o de la fotografía disecciona la realidad para convertirla en un garabato, en planos de color, en una textura, en contrastes de luz y sombra, es verdad, son en este sentido parecidos pero no iguales. La pintura de Vicente Rojo seguirá siendo deudora de otros procesos, otros quehaceres, como las fotografías de Nicola que continuarán explorando el espacio, el detalle inusitado, el contraste, cada cual comprometido con su trabajo pero sin dejar de ver el de sus colegas, pues al fin y al cabo todos son contemporáneos, así que ¿qué tan diferentes podrían ser?

moyssenl@gmail.com

www.veryrepresentar.blogspot.com