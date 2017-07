Cuevas y la historia del arte moderno en México (I)

Hace ocho días celebrábamos la más reciente exposición en el Marco (Después del paisaje) por el tipo de obra –abstracta– que presenta, ya que gracias a ella es posible tener una idea más completa y quizás hasta más exacta de cómo ha sido nuestra historia del arte, en especial en su capítulo Moderno; con qué se ha ido construyendo y quiénes han sido sus protagonistas, cuando en ese mismo momento, nos enteramos de la muerte de José Luis Cuevas (1931-2017). Recordarlo en este contexto no tiene otra pretensión más que contribuir a tener ese panorama más claro y preciso, más apegado a la realidad, sobre lo que ha sido la historia del arte moderno en nuestro país.

Lo que aquí se diga de ninguna manera demerita o menosprecia la obra de Cuevas o cualquier otro de sus compañeros(as) de generación. La calidad y valor de su trabajo, por lo menos en este momento y en estas líneas, está fuera de toda duda, lo que se busca es explorar otras maneras de entender la historia. Lo anterior supone que hay diferentes maneras de acercarse y practicar la historia y en especial la del arte. Hay quienes creen que esta se ha forjado gracias a la voluntad y genio de los productores. Y por el contrario, otros creemos que ésta es producto de las interacciones que tiene el productor con otras fuerzas igualmente actuantes en su medio; el desvelamiento y relato de esa interacción da por resultado la narración histórica. Así pues, este es el enfoque con que se han trabajado estas líneas.

Primero la relación de José Luis Cuevas con la Ruptura (si concedemos que esta es algo más que una simple generación). Cierto que José Luis es el autor del texto que puede tomarse por manifiesto del movimiento –el de la Ruptura–, La cortina de Nopal (1956) ya que sintetiza el común sentir de muchos jóvenes productores de ese momento: la necesidad de romper, de saltar por encima del arte nacionalista, que a la postre se había vuelto oficial, para lanzarse en busca de nuevos o simplemente otros horizontes. Hasta ahí la relación de una buena parte de los involucrados en la producción visual de mediados de los 50, principios de los 60, fuera de esa necesidad o si se quiere de ese reclamo, de esa lucha, no hay nada más que los asocie que no sean sus fechas de nacimiento. No hay mayor contrapunto que la obra de Cuevas y Manuel Felguérez, por mencionar dos de los más conocidos productores de aquel entonces.

A fin de no entretenernos en este punto, digamos que más que una Ruptura, hubo muchas, y que de hecho ninguna de ellas fue liderada por Cuevas, igual que ninguna de las otras tendencias tuvo una cabeza claramente visible que estableciera objetivos y programas, tal y como se había dado con las vanguardias históricas. Dicho sea de paso y a fin de subrayarlo, la Ruptura tampoco es la que introduce, como lo vimos la semana anterior, el arte abstracto en México.

Para entender el arte abstracto en México, como en Chile, Argentina, España, Colombia, hay que ver su presencia, aparición o desarrollo, a la luz de la postguerra y la política anticomunista y antinacionalista emprendida por el gobierno de los Estados Unidos en prácticamente todo el mundo, o ahí donde tenía una mayor influencia y temía o no deseaba perderla o verla disminuida. Aclaro que este tema ya ha sido suficientemente estudiado por una serie de académicos de ambos lados del Atlántico y que hoy día, lo que podría parecer escandaloso, la intervención de los EU en asuntos internos, en la política cultural, de los estados, es un hecho más que aceptado e incluso, en los casos más avanzados, ya incorporado a sus respectivas historias del arte.

La relación de José Luis Cuevas, aquí sí como cabeza bien visible, pero por supuesto no única, con personajes (supuestos agentes del Departamento de Estado norteamericano) como el cubano José Gómez Sicrey o la crítica de arte colombiana Martha Traba, ha sido también ampliamente expuesta, llegando a insinuarse incluso, cómo la fama y proyección internacional del mexicano fue producto de la manipulación de quien fuera representante de la política cultural de la OEA. El interés de los Estados Unidos en la política cultural de los países radica en tratar de erradicar o al menos disminuir significativamente la influencia de tendencias nacionalistas que eventualmente podrían simpatizar con los movimientos socialistas que empezaban a difundirse, sobre todo entre los países del entonces llamado Tercer Mundo. Al promover una obra de características internacionales ya sancionadas y legitimadas por el mercado mundial, y además de aspecto abstracto o altamente emocional e individualista (Cuevas, Belkin) se evitaba –o al menos eso suponían, esperaban– una lectura social de sus contenidos, la denuncia concreta y específica, y se favorecía a una clase ilustrada con mayor influencia en sus comunidades.

Así pues no es ninguna casualidad que la Ruptura o Rupturas terminaran por imponerse. Al reclamo legítimo por una política cultural más amplia e incluyente, habría que sumarle el apoyo que los Estados Unidos brindaron por diversos medios a las nuevas tendencias, tan nuevas como ellos mismos había difundido como el modelo ideal del Arte Moderno y todo lo que ello significaba y llevaba consigo (mercado, crítica de arte, museos, galerías, coleccionistas, etcétera).

No está por demás aclarar que si se pudieron llevar a cabo estos planes se debió a que en ese Tercer Mundo había productores de talento excepcional con inquietudes que sus países no podían o no querían satisfacer en ese momento. Así pues, armados de nuevas herramientas (teorías, crítica, compradores independientes, etcétera) se pudieron enfrentar exitosamente no a una tendencia cultural (que es igual de moderna), sino a una relación oficial que rápidamente mostró todos sus defectos y aberraciones.

moyssenl@gmail.com

www.veryrepresentar.blogspot.com