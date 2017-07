A la memoria de un buen amigo,

José Luis Cuevas. QEPD





Estas líneas tratan sobre la exposición Después del paisaje, la abstracción, abierta al público el pasado 30 de junio en el Marco. La muestra presenta un reducido número de obras tomadas del acervo del Museo de Arte Carrillo Gil. Cinco productores, Wolfgang Paalen, Kishio Murata, Mathias Goeritz, Gunther Gerzso y Luis Nishisawa, son quienes, a través de su obra, no sé bien si ejemplifican la idea que lleva del paisaje a la abstracción o simplemente son parte de la obra abstracta que posee el Carrillo Gil. Con esto quiero decir que la exposición, pieza por pieza, bien vale la pena visitarla, sin embargo, por concepto no es sólida (no hay homogeneidad en el conjunto) y la selección hecha no alcanza a ejemplificar, menos a demostrar, lo que se quería proponer con ella.

No quiero detenerme en el tema de la abstracción y el paisaje, solo me llama la atención el ver cómo recientemente la academia ha vuelto a poner en circulación esta vinculación, o sea el que la pintura abstracta sea deudora en particular del desarrollo del paisaje del siglo XIX. Digamos que es verdad, aunque de inmediato neguemos las desviaciones o aberraciones que vienen con esta idea, por ejemplo, las que hacen intervenir a la fotografía en este coctel, o las más simples que apuntan a la abstracción como una inocente síntesis de lo visible, o las que la describen como si se viera a través de una lente deformada o fuera de foco. Nada de esto tiene que ver con la pintura abstracta, o por lo menos con la pintura abstracta histórica.

Por cierto, un mérito y no menor de esta exposición es que nos permite conocer otros tipos de abstracción que se practicaron en nuestro país. Por lo general consideramos a los artistas de la Ruptura como los introductores del arte abstracto en México, pues bien, resulta que no eran ni fueron los únicos en estar trabajando sobre esta línea desde los años 50 del siglo pasado. Una visión mucho más atenta al riquísimo ambiente de esos años, nos permitiría ver que el panorama del arte en ese entonces era un mosaico de escuelas y tendencias, la mayoría abstractas, aunque compartían el espacio con la Escuela Mexicana de Pintura por supuesto, pero también con otras de tipo expresionista (Nueva Presencia) y/o experimental (Los Hartos), por tanto, gracias a exposiciones como esta, es posible tener una imagen mucho más precisa de cuál y cómo ha sido nuestra historia del arte. (Un apunte al margen. Me parece que entre los pintores locales de esos años y más aún los de las siguientes décadas, es posible encontrar una mayor influencia de estas otras tendencias que de la misma Ruptura. Desgraciadamente son temas que siguen y posiblemente seguirán esperando una más completa y precisa investigación).

Si bien es cierto lo anterior, ello no implica que estos cinco productores formaran una tendencia, escuela o estilo diferente. Todos han producido obra abstracta, pero fuera de eso no hay nada más que los asocie (claro sin tomar en cuenta que tres de ellos son extranjeros avecindados en nuestro país; su relación con Carrillo Gil y la longevidad que podrían haber presumido al menos tres). Quizás si la muestra se hubiera intitulado Tendencias abstractas en la colección del MACG, hubiera sido mejor y no se les exigiría mayor congruencia; es más, un enfoque de este tipo hubiera permitido incluir algunas otras obras abstractas que también pertenecen al mismo museo, por ejemplo, de los mismísimos Orozco y Siqueiros.

Igualmente, la exposición tal y como aquí la vemos podría llamarse Don Luis Nishizawa y amigos o Presencia nipona en México y en ninguno de los dos casos se quedaría mal o se estaría mintiendo. De hecho, yo me atrevería a decir que ambos japoneses son la gran revelación de la exposición. Murata por ser prácticamente desconocido, las cuatro o cinco piezas con que participa dan prueba del fino pintor que fue y de cuán bien asimilado tenía el concepto de la abstracción, en especial en lo que se refiere a la geometrización de las formas. Quizás Nishizawa sea un poco más conocido, sobre todo en su vertiente de paisajista (de hecho, muchos lo consideran, por ser del Estado de México, sucesor de José María Velasco, aunque es más fácil relacionarlo con Atl, tanto en forma como por coincidencia temporal) o de muralista de tercera o cuarta generación. Sin embargo, aquí se nos muestra a través de una carpeta de dibujos al carbón de gran formato. Se trata de los dibujos que Carrillo Gil le comprara de apuntes de piedras y nubes, donde alcanza una fuerza de expresión verdaderamente sorprendente; se complementan estos apuntes con otra serie de dibujos, igualmente de gran formato de masas de cuerpos fundidos en los que se alcanzan a ver entre la vorágine que los consume manos crispadas, brazos pidiendo auxilio, rostros desfigurados. Son esta clase de trabajos los que han permitido asociar a Nishizawa con el expresionismo de Orozco.

Ahora bien, es obvio el carácter abstracto de estas piezas, se trata de ejercicios sobre rocas y nubes, que de por sí no son muy figurativos. Lo que vale en ellos más que si son o no abstractos es la fuerza con que han sido realizados, el vigor de los trazos, el recurso de la mancha, que los convierte en muchas otras cosas, pero de ahí a que Nishizawa sea un pintor abstracto en toda la línea me parece exagerado y arriesgado, tal vez expresionista, pero abstracto…

Digamos que la abstracción se desarrolla a principios del siglo pasado; si nos fijamos en las fechas que llevan la mayoría de las piezas de esta exposición veremos que proceden de los cincuenta o principios de los sesenta, es decir hay más de 100 años de experiencia con esta clase de pintura y en nuestro país por lo menos cincuenta, y aun así lo abstracto sigue siendo problemático. A favor o en contra, la respuesta la tiene cada uno de nosotros, pero antes de pronunciarse hay que ver y conocer, de ahí que valga la pena visitar muestras como esta.

moyssenl@gmail.com

www.veryrepresentar.blogspot.com