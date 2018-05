Poderosa la pintura es

Cualquier referencia a la Segunda Guerra Mundial nos recuerda los dos sucesos más trágicos que nos hayan ocurrido como especie: el Holocausto contra el pueblo judío, y las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. A pesar de su brutalidad y haber demostrado el deterioro y decadencia que se puede alcanzar como humanidad que somos, seguimos amenazándonos con armas nucleares y cometiendo las mismas aniquilaciones sistemáticas por razones de sexo, religión y/o raza. Es por ello que no podemos dejar su denuncia y de recordar, cuantas veces sea necesario, lo sucedido en Alemania al mediar el siglo XX. La cicatriz que nos ha quedado como resultado de la llamada Solución Final, deviene, hoy día, en el símbolo cruel contra el cual se debe luchar y buscar, por todos los medios posibles, nunca más se repita (aunque, de hecho, se siga dando).

Creo me bastan los dedos de ambas manos para presentar las exposiciones en las que encuentro en perfecto balance y correspondencia el concepto de exhibición, el tema a presentar, los objetos que la conforman y la o las técnicas empleadas en su producción, los recursos materiales a través de o por los que se ha convertido en realidad dicha exhibición. Una de estas diez o quince muestras lo es, sin duda, Azul de Prusia de Yishai Jusidman, que se exhibe en Marco desde fines de abril (abierta al público el día 27).

Cuando me refiero a la correspondencia y balance que debe, o mejor dicho, que debería existir en toda muestra me refiero, por ejemplo en esta, a la reflexión inicial a la que nos lleva su título, Azul de Prusia, término técnico que tiene, a su vez, una historia particular que también se enlaza con el tema de la exposición, y que es el tono de azul que prevalece en todos los objetos que se exhiben, a la vez que, simbólicamente, es el que los anuda con el rastro dejado por el uso del gas Zyklon-B, con el que se envenenó a cientos de miles de personas; el resultado final son las formas que ocupan los soportes exhibidos y que, por esta combinación, nos sitúan directamente frente al tema central de la muestra: las huellas visibles, materiales y espirituales del Holocausto.

La exhibición se compone de tres apartados que pueden leerse en el orden por el cual se haya accedido a las salas donde se presenta. Si seguimos el orden, digamos, natural, la sala de inicio presenta dos grupos de objetos, representan la ausencia, lo que ya no está, pero ha dejado una huella, un rastro de su existencia, merced al cual lo conocemos y echamos de menos su presencia. Uno de estos grupos son los trapos, las telas empleadas por Jusidman en el proceso de pintar, son las que conservan el número de veces que limpió este y aquel pincel, donde borró y corrigió partes del lienzo que pintaba, donde ensayó una mezcla de colores, son, si se me permite la comparación y porque además así están presentados, versiones del paño de la Verónica. Toda esta primera parte es una metáfora de la pintura y los efectos contemporáneos del Holocausto.

El segundo apartado está formado por pinturas, casi fotográficas, de las terroríficas cámaras de gas, detalles de las mismas y de su entorno. Auschwitz, Mauthausen, Treblinka, Birkenau, los nombres de la bestia en la tierra, entre nosotros. Sobrecogedor silencio y soledad que se acentúan por el uso impersonal del color; no se trata de representaciones testimoniales sino de algo que va más allá de las imágenes.

Completan la tercera parte de la exhibición, grandes lienzos de un profundo azul de Prusia que podríamos pensar, a primera visita, son negros, pero que por uno de sus extremos (arriba o abajo) asoman rastros del color de origen. Por su tamaño y factura es imposible no pensar en la Capilla Rothko y sus posibles connotaciones. Son la muerte, el momento en que el alma abandona el cuerpo, pero son también el duelo y la esperanza de resurrección.

Todas las pinturas de la segunda parte tienen como referencia fotografías que el propio Jusidman ha tomado, o que se encuentran en sitios públicos o especializados en el tema. Las fotografías por sí mismas son aterradoras, fueron los primeros testimonios visuales de lo que ahí se había perpetrado; a pesar de los esfuerzos de quienes las tomaron por mantener la objetividad que demandaba el tema, es posible ver en ellas el horror que provocaron en sus autores. Es decir, la imagen fotográfica por más neutral que haya intentado mantenerse deja ver, y en eso consiste su devastador efecto, lo que debió ser el encuentro con algo hasta ese momento inconcebible. Las pinturas de Yishai Jusidman no tienen esa carga, pero golpean más fuerte, son inmisericordes. Las fotografías que conocemos de estos lugares, tanto de hoy como las históricas, son el resultado de tres lecturas, la hecha por la cámara, la del fotógrafo y la nuestra. En el caso de la pintura y más de esta clase de pinturas sino es que solo de estas pinturas, es que son la consecuencia de una muy meditada serie de acciones que culminan con esta exposición. Algo así, con tal premeditación y contundencia solo lo puede lograr la pintura, de ahí su fuerza y poderío, su efectividad.

