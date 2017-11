Graciela Iturbide y los archivos

El domingo pasado en el Centro de las Artes de San Agustín (CASA) en el municipio de San Agustín Etla, Oaxaca, se llevó a cabo un homenaje a la fotógrafa mexicana más famosa e importante del momento, Graciela Iturbide, a la vez que inauguraron lo que ella misma calificó como su primera retrospectiva de verdad, más de 217 imágenes que cubren cerca de 50 años de trabajo ininterrumpido a lo largo y ancho de este mundo.

Al margen de los nexos que Iturbide guarda con Oaxaca, en particular con la región del Istmo, así como de otras declaraciones que hizo en esta ocasión, hay una que por sus implicaciones no puede pasar de largo, tanto para su propio futuro, como para el de muchos otros. Me refiero al comentario respecto al destino de sus archivos. Consciente de que ese material se debe al pueblo de México y que es él su legítimo depositario, también lo está de que un archivo como el suyo no deja de ser un problema, por lo que ha comentado que, si en el país no se le garantiza su debido cuidado y atención, no duda en depositarlo en cualquier otro sitio en el que esté segura de su correcta conservación y franco acceso público.

Imaginemos por un momento la cantidad de negativos, impresiones y demás, que puede haber generado a lo largo de 50 años de trayectoria. No dudo que, como tal, sus archivos guarden un cierto orden procurando tener al día tanto el material guardado como el que se sigue generando día a día, pues la fotógrafa se encuentra aún en activo y piensa mantenerse así por un buen tiempo. Por lo que el trabajo que implica simplemente el registro, limpieza y guardado de cada uno de esos miles de negativos, ha de generar un catálogo que se va haciendo cada día más difícil de manejar por una sola persona (por más que Graciela tenga gente contratada para auxiliarle en estas tareas).

Hace bien, creo yo, en pedir que al menos, si va a donar todo ese material al país, se le garantice será correctamente resguardado, y si no es posible por las razones que fueran, que busque más allá de México quien sí le asegure se mantendrá íntegro su legado. Hay que aclarar que aquí estamos hablando del archivo de los negativos principalmente, ya que existen importantes instituciones, públicas y privadas, en México y el extranjero que cuentan con distintas colecciones impresas de sus trabajos, por lo que está en juego es, insisto, el material en película (en distintos formatos, más otros tantos discos duros con fotografías ya digitalizadas o electrónicas originalmente), entre los cuales se encuentran las imágenes que conocemos, pero también un buen número de inéditas que están en espera de ser puestas bajo la luz.

Es en este momento y no después de la muerte de Iturbide, cuando el Estado o el sector privado (empresarial o personal) debe tomar la iniciativa y prometer el correcto resguardo de su archivo, ahora que está viva y puede aportar mucho a la catalogación de su material, antes de verlo partir del país como ha sucedido con tantos otros archivos, colecciones y bibliotecas que, de haberse quedado en estas tierras, en mucho contribuirían al desarrollo cultural de México.

Todos coincidimos en la importancia que tiene el que el archivo de Graciela Iturbide se quede en México, pero ¿quién estaría dispuesto a argumentar lo mismo por los cientos, quizás miles de archivos que rondan por todas las latitudes del país? Aunque quizás antes de contestar esta pregunta deberíamos plantear por qué es importante la conservación y preservación de los archivos, y, según me parece, este es un tema que debe plantearse desde el nivel individual, familiar, hasta el gubernamental en sus tres niveles, lo mismo que en las empresas independientemente de su tamaño y recursos. Para darnos una idea de su importancia: a raíz del terremoto del 19 de septiembre, se ha tratado de fincar responsabilidad ya sea por los edificios colapsados en los que hubo muertos, como en aquellos que ahora son ya inhabitables. De todos los expedientes abiertos, solo una mínima parte procede de inmediato, pues la mayoría carece de papeles, es decir, planos, permisos, revisiones, pagos, etcétera, o sea, por no tener archivos correctamente armados habrá culpables que terminen impunes al no poder comprobarles responsabilidad alguna.

A un nivel menos dramático, los archivos además de tener ese valor legal, son la memoria de los individuos, las familias, las comunidades, los países. Y hablo de archivos materiales, como los documentales, pero también los que forman las fonotecas, las pinacotecas, las fototecas, bibliotecas, etcétera. Cada persona, cada institución, así como cada época debe definir qué valor le da a su pasado y a los instrumentos que lo representan. Y a pesar de ser un gran problema (gran problema por su volumen) creo yo que más vale pecar de acumuladores que de inconscientes.

