Algunos quizás lo recuerden, la semana pasada hablé elogiosamente del texto que Sara López preparó como presentación de su exposición Paisaje emocional 2.0. Lo puse como ejemplo, incluso, de lo que debería ser un texto curatorial por su lenguaje directo, simple y claro. Y como consecuencia, por su congruencia con los objetos expuestos. Pues bien, esta semana no puedo empezar más que señalando las mismas cualidades en la presentación que ahora hace Oswaldo Ruiz a Revisión 2017, fotógrafos de Nuevo León, en la que participó, como él mismo lo dice, como seleccionador, como colega antes que llamarse pomposamente curador; ejemplo pues no solo de las mismas características que comparte con el escrito de López, sino también de honestidad y sinceridad intelectual. Pero mejor vayamos por partes.

Como se recordará, este tipo de muestras vino a sustituir a los Salones de la Fotografía, la primera de ella fue la Revisión 2015, fotógrafos de Nuevo León, y presentó como novedad el que los participantes, los exponentes, además de presentar un texto en el que declaraban sus intenciones y objetivos, eran, fueron, seleccionados por un curador; el resultado fue, al igual que con el último de los Salones de la Fotografía, fatal, pues únicamente llegaron a presentar su obra nueve supuestos o pretensos fotógrafos de Nuevo León. La revisión del evento, los cambios de dirección y personal, de representantes del mal llamado, en otro momento, gremio llevaron a la cancelación del evento en el 2016, así que este es, pues, su continuación tal y como se planteó para sustituir a los Salones.

Para esta nueva Revisión se presentaron 58 proyectos, de los cuales Ruiz escogió 28 (cuatro de estos autores repiten de la muestra del ‘15). No me puedo imaginar por qué fue rechazado el mismo número que de expositores, toda vez que la selección de Ruiz es bastante generosa, y hasta donde se puede saber, representativa de los principales motivos que ocupan a los fotógrafos de Nuevo León. De hecho, la manera en que se han expuesto forma grupos bastante compactos que permiten seguir, precisamente, cuáles pueden ser esos motivos: identidad, territorio, violencia, memoria, desamparo, etcétera. Pongo de ejemplo los tres proyectos que se presentan en el segundo piso de la Fototeca, dos de Mauricio González Ortiz y uno de Minerva Hernández. Los tres muestran una preocupación por presentar diversos aspectos de la vida de los adolescentes o jóvenes en los márgenes de una gran ciudad como lo es Monterrey. Por cierto, si me lo preguntaran, para mí debió haber ganado uno de los premios de adquisición o por lo menos una mención la serie Colonia Industrial, de González Ortiz, una de las más completas, lo mismo en cuanto al tratamiento de la temática que como fotografía.

En una parte de su texto Oswaldo Ruiz nos invita a reflexionar y discutir el estado actual de la fotografía, lo mismo como arte o medio para la expresión personal, que como instrumento o herramienta con la cual se ha cumplido, apunta correctamente Ruiz, el sueño democratizador del instrumento diseñado por Daguerre. Congruente con esta idea, la exposición abunda en ejemplos de uno u otro lado.

A esta discusión yo le agregaría, de uno y otro extremo, la confusión que prevalece entre el trabajar con imágenes cuyo origen es irrelevante o no tiene un peso más decisivo que el de su inmediatez, y aquellos otros que buscan, de entre los distintos tipos de imagen que puede haber, las fotográficas, las que pertenecen a una tradición, poseen una historia, tienen una estética, dicen tanto por lo que muestra como por cómo lo muestran, es decir, por su forma. Ejemplo de aquellos proyectos que se sostienen por su temática y que son resultado de haber empleado en esta ocasión la herramienta fotografía, serían los proyectos de Victoria Fava, Tipología de libertad, y de Isaac Rincón Aiza, Cerillitos. En cambio, trabajos estrictamente formales, desde el punto de vista de la fotografía serían Vértigo, de Érick Garza Morales, y Windows, de Myriam Salinas (ganadora de uno de los premios). Los que, desde mi punto de vista, mejor entienden y trabajan lo que podría ser un proyecto fotográfico más integral, esto es, que no renuncia a ninguna de las fases o funciones que el medio ha ido develando e incorporando, serían los trabajos Yo las maté, de Alejandro Cartagena, una minihistoria del terror cotidiano que amenaza a prácticamente todas las mujeres, y Contigo yo, de Veronique Chapuy, creo que hay muy pocos autores en este momento en los que su trabajo esté tan involucrado, tan inmerso en su vida cotidiana como los de esta fotógrafa.

Si hacemos un balance general de la muestra, lo mismo que si la comparamos con lo que se ha presentado digamos estos tres últimos años, el resultado es, si no enteramente positivo, sí muestra de una mejoría sustancial. Falta, sin embargo, como bien lo señala Ruiz, buscar la participación de otros fotógrafos que no sean los del área metropolitana lo que supone un mayor trabajo de promoción y difusión; pero además de buscar que se incorporen esos otros fotógrafos, creo que primero habría que incitar, motivar, a todos aquellos que teniendo proyectos fotográficos no están presentes aquí, faltan los Llaguno, Garzafox, Jiménez, Marcos, Ortiz Giacomán, García, Ana Carolina Camarena, Ruth Rodríguez, Cerón y tantos más que por años han mantenido la escena fotográfica local a un nivel; ese sí, más que aceptable. A partir del día que estas Revisiones fueran realmente una radiografía que nos presentara lo que se hace en fotografía en Nuevo León podríamos, entonces, pasar a buscar y fincar el lugar que nos corresponde en el concierto nacional.

moyssenl@gmail.com

www.veryrepresentar.blogspot.com