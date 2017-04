De (e)mergencia

No veo por qué lo que he dicho sobre eventos similares no sea igualmente válido para la llamada Bienal Nacional, Monterrey, 2017 Arte Mergente, cuya última edición ha sido inaugurada en la Nave Generadores del Centro de las Artes en el Parque Fundidora, el pasado 30 de marzo. Me refiero a que ya desde hace un par de presentaciones de la Bienal de arte FEMSA, la más importante convocatoria a nivel privado, y dados los resultados que exhiben, he apuntado que me parece que el modelo conceptual sobre el cual se organizó y puso en marcha, ya ha dejado de ser atractivo para una buena parte de productores (noveles y con trayectoria) quienes en los medios electrónicos y redes sociales encuentran más y mejores estímulos a su trabajo que sometiéndose a un concurso cuyos resultados, amén de cuestionables, son, siempre, mediatos.

Me parece que este mismo fenómeno se aprecia claramente en esta Mergencia nacional, esto es, que no están presentes en ella los autores y obras que pudieran ser más significativos ni en cantidad ni en calidad (al margen del problema de la selección; conformar un panel con jurados calificados y reconocidos se vuelve igual de complicado, por lo que se tiende a improvisar), y que además los estímulos que se ofrecen en reciprocidad ya no resultan tan atractivos como para someterse a esta clase de procedimientos. Así pues, subir al segundo piso de la Nave Generadores, que es donde se han montado las piezas seleccionadas, es encontrarse con un panorama desolador: fuera de la escultura sonora de Ernesto Walker que da la bienvenida, todo lo demás causa la misma impresión de quien llega a una bodega semivacía, semidestruida, semiabandonada, semiañosa, sin ningún interés a primera vista que gane atención de inmediato.

Pero creo que este es el menor de sus problemas –lo mismo que para la Bienal FEMSA– y que tarde o temprano se encontrarán y /o desarrollarán nuevos, más atractivos y funcionales modelos para la promoción, apoyo y difusión de las actividades culturales y artísticas y sus autores. Más complejo, simple y sencillamente por la cantidad de variables que conlleva o que están involucradas en el tema, me parece es el que nos encontremos en el momento justo para dejar de establecer y/o emplear distinciones entre lo Emergente y lo que tiene, por las razones que fuera, otra denominación y características. Quizás hacia el final de la segunda mitad del siglo pasado fue necesario manejar estas ideas dada la interrelación e interconexión que había entre generaciones, estilos y tendencias. Hoy día cuando la globalización o mejor dicho la internacionalización u occidentalización se ha impuesto como modelo a seguir, aplanando toda diferencia, haciendo que la producción del Japón sea similar a la de Argentina, o la de Guatemala a la belga, no tiene caso emplear la diferenciación, uno, por lo que se acaba de decir, una buena parte de lo que se produce actualmente carece de interés por su capacidad mimética, aquel que más se asemeja al trabajo de moda, es el mejor; y, dos, porque si antes estas etiquetas servían para identificar a los productores más jóvenes de los de media carrera, o ya consagrados, hoy en día, tal y como se ve en esta exposición, lo mismo da si lo produjo un chaval de 15 años, que un chavorruco de 45, o un anciano de 79, todos están cortados por la misma tijera.

Mismo caso, en un momento dado fue necesario hacer evidente de que con independencia del medio que se empleara, todo lo producido convivía ya que en el fondo se trataba siempre de imágenes, así que, por ejemplo, se podía ver una xilografía y una animación clásica de la misma manera. Sin duda esto es cierto, desgraciadamente en este afán igualitario se ha ido perdiendo el tratamiento, el cultivo específico de medios y soportes, por lo que ni tenemos una mejor pintura en términos de imagen, no de pintura, ni una mejor fotografía; lo que cada vez es más común encontrar en estas exposiciones, como es el caso, es mala fotografía, mala pintura, mala gráfica, malos videos y hasta mala escultura o arte objeto. Así que, si me lo preguntaran yo regresaría a los antiguos salones de la pintura, del grabado, del video, etcétera. No creo que no haya un pintor-pintor preocupado por la pintura y que a la vez se exprese como mujer u hombre de la primera mitad del siglo XXI, pero para dar con él hay que darle la oportunidad de que Emerja, entre sus pares.

Claro que como en todo, también hay trabajos que vale la pena destacar (por razones inauditas las cédulas no reflejan el lugar de origen del concursante, quitando así una información que pudiera ser bien útil para saber quiénes y de dónde son los que siguen participando en estos eventos). La ya mencionada escultura de Ernesto Walker, el conmovedor collage de Cristian Becerra, el video de Eduardo Gómez, la animación de Yoshimar Tello y las fotografías de José Tercero Mora. De lo demás nada, por cierto, habría que advertirles a los productores que estas muestras por lo general se exhiben en nuestro país a un público también nacional, cuya mayoría difícilmente habla otro idioma que no sea el español; por lo tanto, a nadie impresiona –tal vez al jurado– el que un trabajo lleve textos o título en inglés –aunque sea muy internacional– y que lo más probable es que de todas maneras no se entienda.

Por alguna extraña razón, el mismo día que se inauguró esta versión del ArteMergente, en la planta baja de la misma Nave Generadores se abrió al público, no sé si para justificar el uso del inmueble, o como botón del trabajo que ahí se lleva a cabo, otra exposición, una supuestamente pensada, diseñada y montada teniendo en cuenta a los miembros del otrora llamado gremio de artes plásticas. De ella y lo que presenta ya nos ocuparemos la próxima semana.

