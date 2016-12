Sorprendente Diego

Antes que termine el año, bien vale la pena dedicar estas líneas a un evento que quizás debimos haber tenido más presente, me refiero al aniversario 130 del natalicio de Diego Rivera (1886-1957) cumplido exactamente, por cierto, el día 8 de este mes. Descuido de mi parte, involuntario por supuesto, pero que en las autoridades, especialmente las nacionales, quizás fuera motivado porque, como se ve, el año que arranca en unos días, se cumplirán 60 de su deceso por lo que si ahora no hubo festejos como era de esperarse, es probable que el próximo año algo relevante se lleve a cabo.

En realidad sí hubo un par de exposiciones –y muy importantes– con que se recordó al pintor guanajuatense, sólo que igual que con su natalicio, pocos llegaron a enterarse de ellas, o mejor dicho, no fueron promocionadas como, creo, se debiera haber hecho dada la importancia más que de la fecha, de la exposiciones en sí mismas. La primera de ellas fue la que lleva por título Diego Rivera, re-visiones de Norteamérica, montada en el Museo Mural Diego Rivera, y Picasso y Rivera, conversaciones a través del tiempo, organizada por el Museo del Condado de Los Ángeles, California, y el Instituto Nacional de Bellas Artes en México.

La que se expone en la capital del país ha sido armada con material inédito o pocas veces presentado sobre los trabajos (murales y obra de caballete) realizados en los Estados Unidos, Detroit, Nueva York, San Francisco. Si bien es cierto que hasta ahora sólo contamos con trabajos parciales acerca de la influencia que, primero, Rivera, Orozco y Siqueiros tuvieron sobre la producción artística del norte, y después la Escuela Mexicana de Pintura, como organización incluso gremial, sirve, y mucho, la revisión de estas obras pues ayuda a comprender la importancia y trascendencia que en su momento tuvo el complejo e intricado movimiento iniciado por Rivera y el estado surgido de la Revolución.

Si a muchos nos sorprende saber todo lo que Jackson Pollock aprendió y tomó del taller experimental que Siqueiros montó en Nueva York, no menos extraordinaria es la relación entre Pablo Picasso y Diego Rivera. Más allá de si trabaron o no amistad, de si fueron contendientes en amores, o del celo que el español, dicen, sentía por la popularidad de Diego, la verdad es que hay una cierta similitud en la trayectoria artística de ambos.

Además de haber sido precoces en el campo de la creación, Rivera dio muestras desde muy pronto de poseer una increíble capacidad para estudiar, analizar y adaptar el trabajo y estilo de otros en el suyo propio. Así lo vemos siguiendo a Sorolla, ahora a Cézanne, a Severini, y más adelante al Picasso cubista tanto en su momento analítico, como, con más ahínco, en el sintético, para después, como lo hiciera el malagueño, abandonar la fórmula que, por sí sola, los hubiera hecho famosos, para lanzarse a buscar otros horizontes que igual prestigio y relevancia llegaron a darles.

Quizás sea el cubismo el punto de encuentro más evidente entre los dos productores, pero hay más, por ejemplo su interés por las culturas no occidentales (más político en Rivera, más formal en Picasso), su etapa surrealista, su retorno al clasicismo, su gusto por el arte y costumbres populares, sus retratos, e incluso el papel de las mujeres en sus vidas y obra.

He dicho más arriba que lo mismo a Rivera que a Picasso les hubiera bastado con lo alcanzado mediante el cubismo para ser incorporados al grupo de artistas más importantes del siglo XX, pero para Rivera eso hubiera sido poco como también para Picasso, ambos tenían que llevar más lejos su propia revolución. Quiso la fortuna que a Diego le ayudaran no sólo un grupo sobresaliente de colegas, sino las intenciones de un gobierno deseoso y necesitado de legitimación. Quiso el destino, también, que ambos artistas se enfrentaran simbólicamente al mismo enemigo: el fascismo, Picasso en el Guernica, Rivera con El hombre controlador del universo, posición que llevaría a ambos a militar en los partidos comunistas de sus respectivos países.

No me cabe duda de que hay productores que resultan prácticamente inabarcables, que no hay lectura que los agote pues su obra, su quehacer, e incluso sus vidas son de tal riqueza que conforme te acercas a ellas más te dan la sensación de no tener fin, de no tener fondo.

Curiosa es nuestra relación con el pasado, para hablar de él, para releerlo, necesitamos de meses o años concretos 5, 10, 25, 100 años, ojalá el 2017, que recordará los 60 años del fallecimiento del muralista, no lo dejemos pasar para revalorarlo una vez más.

