Uno de muertos

De acuerdo a nuestro santoral, mañana festejamos a Todos los santos y pasado mañana, jueves 2 de noviembre, a los fieles difuntos, o como popularmente le decimos: el Día de Muertos. Nada extraño pues todas las culturas, a través del tiempo, han honrado a los que ya no están; es más, parece ser que las formas y ornamentos con que se empezó a deponer los cuerpos sin vida, son de los ejemplos más remotos de cómo nos fuimos separando de la naturaleza para convertirnos en seres culturales.

La fotografía, desde sus inicios, también se ha sentido atraída por la imagen de la muerte, y más concretamente por los cadáveres, de hecho, en daguerrotipos quedaron plasmadas las primeras imágenes de niños y adultos muertos, como si efectivamente se encontraran durmiendo el sueño de los justos, recogiendo así una tradición que venía de la pintura y la ilustración, muy probablemente medievales, me refiero al género de la llamada Muerte Niña. Pero no son estas imágenes de las que quisiera hablar hoy, ni de los cientos de cadáveres que fueron fotografiados durante la invasión norteamericana a nuestro país (1846-48), o de los que Fenton registró en la Guerra de Crimea (1853-56), o los que conocemos de la guerra civil norteamericana (1861-65), o los muy impresionantes de la Primera Guerra Mundial (1914-18). Más bien haré algunos apuntes sobre otros famosos muertos; de productores contemporáneos que han hecho parte de su carrera exhibiendo cadáveres, así como de otro género, también prestado de la pintura, pero que ha encontrado grandes intérpretes en la fotografía, me refiero al Vanitas o Memento Mori; y, finalmente, sobre la fotografía y la muerte.

Si no es el primero, sí es uno de los más famosos cadáveres en ser fotografiado, aunque, en realidad, fuera un falso; se trata del Hombre ahogado tomado en 1840 por Hippolyte Bayard, digamos un fingido autorretrato con el que reclamaba los mismos beneficios económicos de que gozaba Daguerre por la paternidad de la fotografía. Después mencionaría no a un cadáver sino a un osario completo que aparece en otro muy curioso autorretrato, ahora de Nadar en las catacumbas de París consagradas en su libro de 1861, Paris subterrain; se trata de las primeras imágenes fotográficas obtenidas gracias al empleo de luz artificial.

Otros dos cadáveres famosos, el momificado de Maximiliano de Habsburgo fotografiado en 1867 por el fotógrafo de la corte Francois Aubert, y el triste memorial, apenas unos ladrillos apilados, con que se señaló el lugar, detrás de la cárcel de Lecumberri, donde fueran fusilados Madero y Pino Suárez (1913).

Tema central de la llamada nota roja, son, sin lugar a dudas, los cadáveres que quedan de desgraciados que han perdido la vida en algún accidente, robo, asesinato o suicidio. Entre los fotógrafos que lograron la fama dedicándose a cubrir la fuente policiaca se encuentra Arthur H. Feeling, mejor conocido como Weegge (1899-1968), y ni qué decir de nuestro Enrique Metinides (1934-) quien ha obtenido, al igual que su colega norteamericano, reconocimiento mundial por su trabajo y el tratamiento que da a temas tan macabros. Hoy día, el fotoperiodista Fernando Brito (1975-), recoge esta misma tradición y la lleva a un nuevo nivel, mismo que, también, le ha valido para dar a conocer su trabajo internacionalmente.

Decía, líneas arriba, que de antiguas raíces viene el tema del Vanitas o Memento Mori, imágenes que sirven como recordatorio de diversos conceptos asociados con la fugacidad de esta vida. No se trata ya de cadáveres, pero sí, como la persona muerta, de objetos, flores, frutos, peces e insectos que han o van perdiendo el aliento vital. En fotografía, según mi criterio y gusto, hay tres productores que me parece han sabido releer y recrear el tema según su propio quehacer. El primero es el norteamericano Irving Penn (1917-2009) tanto por sus naturalezas muertas compuestas por calaveras y objetos en desuso, como por esas extrañas imágenes de colillas y cajetillas de cigarros encontradas en las calles o basureros públicos. Los otros dos son el holandés Erwin Olaf (1959-) y el checo Zdenek Sindelar, influidos grandemente por la cultura visual del XVII, sus naturalezas muertas y bodegones reviven la grandeza que estos géneros alcanzaron en la pintura del barroco solo que ahora los encontramos en ostentosas imágenes que únicamente la fotografía puede ofrecer.

Pero no es únicamente a partir de cadáveres y alegorías sobre lo perentorio de esta vida que la fotografía se relaciona con la muerte. Hace años, una amiga presentó a un fotógrafo profesional unas fotografías de sus hijos dormidos. La respuesta que obtuvo le hizo abandonar cualquier intención por convertirse ella también en fotógrafa. Le dijeron que parecían imágenes de niños muertos. La comparación no fue vana, sino que esa era la finalidad de fotografiar a niños y adultos difuntos, conservar su imagen, en la mayoría de los casos, como si simplemente estuvieran dormidos. Y es que la fotografía en sí misma es incapaz de desligarse de la memoria y de la muerte. De esta última, porque todo lo que nos muestra ya no existe y sin embargo lo hace presente, nos ofrece una imagen de cómo fueron las cosas hace un instante, aquel en el que se operó una máquina fotográfica y ésta logró asilar, arrancar, del flujo del tiempo, lo que ahora contemplamos. Esto así fue de Barthes, además de muchas otras implicaciones, nos viene a confirmar ese interés, esa casi obsesión, que llevamos como cultura por la muerte y los ritos y celebraciones que la rodean, de los cuales la fotografía sería uno más de ellos; es por eso, quizás, que regresamos una y otra vez a ella, para asegurarnos de que la vida sigue.

