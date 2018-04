Pareja, no par

Antes de entrar de lleno en la exposición que actualmente exhibe, me gustaría apuntar un par de cosas respecto a la Casa de la Cultura de San Pedro Garza García. El espacio me da la impresión de haber sido renovado y la verdad acondicionaron un par de salas en las que se pueden presentar muestras individuales (como es el caso de las que aquí abordaremos), una sola, o una o dos colectivas. Sin ser ninguna maravilla (les falta iluminación adecuada, por ejemplo), el espacio se presta para exponer más adecuadamente que en muchos otros, por lo que debieran ser todo lo estricto que fuera necesario para cuidar el nivel de lo que presenten. Y dos, una apreciación personal, a mí me gustaría que esas dos salas, esta galería, se consagrara a la fotografía, tiene el tamaño y las condiciones necesarias como para presentar exposiciones de este medio, y aunque ya me criticaron diciendo que eso no se podría llevar a cabo jamás pues se trata de un espacio público, me quedo pensando en que si ese hubiera sido el criterio nunca habríamos tenido una Casa del Lago que, con mucho, ha sido semillero de fotógrafos mexicanos.

Hace días se abrió al público la muestra Cerrada 4, con la obra de Lily von Bertrab y Jaime Toussaint, que a la postre son pareja, pero no par de pintores, de escultores, o de escritores que suele ser lo común. En este caso von Bertrab es pintora en tanto que Toussaint se ha dando a conocer en la fotografía. Que sean pareja no sorprende pues a lo largo de la historia, aquí y allá, han florecido –o marchitado– matrimonios o parejas sentimentales formadas por productores; en México, una de las más famosas, Frida Kahlo y Diego Rivera, pero también María Izquierdo y Rufino Tamayo, Lilia Carrillo y Manuel Felguérez, la recientemente fallecida Joy Laville y Jorge Ibargüengoitia, Karla Rippey y Adolfo Patiño, y así podríamos seguir sin abandonar nuestro país, por lo que, como ya se dijo, eso no es lo destacable de la exhibición. Lo que sí valdría la pena mencionar, es, primero, que decidieran exponer juntos a pesar de que no hay nada en común entre la obra de ambos, de hecho, en sentido estricto, debemos hablar de dos exposiciones individuales. Y a pesar de ser así, comparten y aquí ya no se trata de solo la apariencia, el que, para ambos, sus muestras, deben –y espero que así lo piensen ellos también– ser el paso que los lleve a ocupar un puesto definitivo y constante en el panorama de la plástica y de la fotografía de Monterrey, de ahí que la obra que presentan sea no solo reciente sino también una nueva etapa en su trayectoria. Me explico.

Es cierto que ninguno de ellos es un productor novel en la escena local, como también que esta no es su primera exposición, pero la pintora es más conocida y reconocida como maestra y aunque poco se le ve como productora individual, se le identifica como pintora abstracta. Casi lo mismo sucede con Toussaint, aunque expone colectivamente desde el 2002, por lo que su trabajo es más conocido. Pues bien, como he dicho, me parece que tan definitivas para ambos pueden ser estas muestras que presentan facetas nuevas o no antes vistas en su hacer.

La pintura que exhibe von Bertrab está dividida entre las abstractas y unas piezas nuevas en la que pone en juego una composición libre, lírica, de recortes figurativos de la realidad que se van armando o, mejor aún, entreverando según elaborados patrones que oscilan entre órdenes cromáticos, formales y sensaciones que van surgiendo del diálogo que la autora establece con la pieza en tanto la va trabajando. Esta presencia de la figuración realista ya se venía anunciando desde antes, y se puede apreciar en piezas como Memorias, en la que, entre los elementos que van formando la pieza, se cuelan imágenes de esténcil. Ahora, en telas como Sra. Naturaleza 1 y 2, esos atisbos se han convertido –no el esténcil, sino lo figurativo– en el elemento principal de la obra, sin embargo, su composición final, su Gestalt, sigue siendo tan compleja como la de su pintura abstracta.

En la exhibición de Toussaint encontramos alrededor de 29 fotografías en B&N, entresacadas de dos series, las intituladas Sillas y lechos, acompañadas por obras sueltas como Bar, Pies, etcétera. En mi experiencia esta es la primera vez que veo una serie más completa de este autor, que, de hecho, a pesar de las series, ambas o mejor dicho todo el material expuesto pertenece a un grupo mayor, el de las Ausencias. Si entiendo lo que Toussaint está buscando transmitir con estos trabajos y lo que se acusa en las mismas fotografías, yo señalaría a Comedor, como la más completa de todas, o, para matizar, en la que es más sencillo apreciar la conjunción entre intención, tema y forma, que cuando se logra dar en perfecto equilibrio, como en este caso, ofrece una imagen en la que efectivamente percibimos una ausencia, pero no obviamente, por lo que falta, sino por el espacio que genera el lugar y cómo éste queda plasmado en la fotografía.

Por la galería, o sea por la Casa de la Cultura de San Pedro Garza García, por el gusto de haber encontrado y visto buena pintura y por lo que me mueven imágenes fotográficas limpias y precisas, pero también complicadas y retadoras, hago votos por que todos tengan un venturoso futuro.

