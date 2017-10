De cándida nada

Comentar una exposición como Candida Höfer, México inaugurada el 5 de octubre en el Centro de las Artes en el Parque Fundidora, es una tarea más difícil de lo que pudiera parecer. Se trata de una de esas muestras que abarcan tantas aristas que agotarlas requeriría más espacio que este. Por tanto, las líneas que siguen están divididas en dos, una primera parte que toca la exposición en sí, y, una segunda, en la que se habla tanto de las grandes impresiones de los espacios fotografiados en nuestro país, así como de las obras más pequeñas, y la doble secuencia de imágenes que complementan la exposición, sin dejar a hacer referencia a la entrevista que se presenta con la fotógrafa. Sobre esta última vale la pena escucharla –y quizás muchas y muchos aprender de ella– porque se escucha a la fotógrafa, hablando sí de su trabajo, pero como lo que es, como fotografía, es decir, la entrevista es una visión de lo que piensa y hace con la fotografía, nada de vanidad, frivolidad, o estulticia a la hora de hablar.

Se trata de una excelente muestra del trabajo, pero que ya ha sido exhibida en la Ciudad de México (San Ildefonso) y en Puebla (Museo Amparo), y que fue orquestada desde sus inicios, hace dos años, por Jaime Riestra y Patricia Ortiz Monasterio en coordinación con el gobierno alemán y el Instituto Goethe, aprovechando la celebración del año dual México-Alemania.

De pronto pareciera que nos encontramos en otro espacio; nuevo equipo y museografía permiten ver que se trata de otro tipo de exposición. Ninguna sorpresa, toda vez que la producción no es del Centro de las Artes (no me refiero a lo físico sino a lo conceptual) sino de ASMA, S.C. quienes volvieron a darle vida a un espacio que parecía condenado a la inmovilidad por no cambiar el equipamiento y la planta museográfica. Un punto más, todo lo anterior se posibilita gracias a los patrocinadores que participaron en la realización del proyecto, de la exhibición y de la publicación.

Yo me pregunto, ¿qué en el Conarte o alguna otra de nuestras instituciones no hay funcionarios que también sepan aprovechar coyunturas como la de este año dual, tengan el proyecto indicado y con él en mano contactar y convencer a poderosos patrocinadores?, ¿no es verdad que así tendríamos siempre tan buenas exposiciones como la presente?

El proyecto México al que se invitó a Höfer en el 2015, dio por resultado una selección de 25 fotografías de gran formato, 13 medianas y dos secuencias de diapositivas. Las de gran formato que son las que llaman la atención y más espectaculares están dedicadas lo mismo a la arquitectura colonial, que a la moderna y contemporánea, así vemos a la Biblioteca José Vasconcelos en la Ciudad de México, al Palacio de las Bellas Artes o el Museo de Antropología e Historia; al Hospicio Cabañas o el teatro Degollado, en Guadalajara: la iglesia y convento de Santo Domingo y la iglesia de San Jerónimo en Tlacochahuaya, ambas, como se sabe, en Oaxaca.

Quisiera haber tenido más espacio para hablar de los otros dos conjuntos de fotografías que componen la exposición. Se trata, como he dicho, de un par de proyecciones de secuencias fotográficas de gran formato (mural), y en el extremo opuesto de las fotografías intermedias, es decir de tamaño medio o pequeño.

El primero, está formado por los grupos “Carreteras” y “Muros y otros”. La primera secuencia contiene imágenes que recuerdan el trabajo de su compatriota Andreas Gursky, aunque le interesan más los encuadres que dejan ver el color local.

De las 13 fotografías en formato más reducido, solo diré que son la prueba más que evidente, de la sensibilidad y calidad del ojo de la alemana. Se trata de atrapar espacios que deben su calidad a la interacción color-luz, lo que hace de ellos imágenes casi abstractas, aunque de pronto aparece también un desliz surrealista, candle, que nos revela una atención puesta exclusivamente en el trabajo que estaba realizado en nuestro país, una estancia más que bien aprovechada y mejor retribuida con la producción de estas imágenes.

