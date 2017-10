Candida, como pretexto

Para quienes escribimos y tenemos la fortuna de publicar, siempre existe la esperanza de que haya alguien que lea lo que tanto esfuerzo cuesta (hablo de mi caso), así que cuando se llega a recibir retroalimentación de alguna persona que se tomó el tiempo y la molestia, primero, de leerte, después de preparar un comentario sobre lo que has escrito, es reconfortante, justifica tu tarea, y te anima a seguir, aunque que te haya escrito solo para mentártela.

La semana anterior, a propósito de mi artículo sobre la exposición de Candida Höfer, en el Centro de las Artes, recibí un correo del director de este recinto, Jorge García Murillo, en el que me solicita rectifique una serie de observaciones y que, a su juicio, son erróneas o injustificadas. Por supuesto lo último que me interesa es ser grosero con alguien, mucho menos iniciar una discusión, o, simplemente, polemizar sin ton ni son. Así que lo que sigue, sí es una aclaración, pues cometí un error en lo que dije, y, también a mi juicio, hay que explicitar algunas cuestiones.

La semana pasada apunté que la exposición Candida Höfer, in Mexiko (título original) organizada con motivo del año dual México-Alemania y orquestada por el Instituto Goethe, el gobierno alemán y Patricia Ortiz Monasterio y Jaime Riestra, había sido presentada, primeramente, en la Ciudad de México, después –este es mi error– en Puebla, y finalmente en Monterrey. En realidad, concluida en San Ildefonso, en la capital, se presenta aquí y cierra su itinerancia en Puebla. La información la obtuve de lo que la organización del año dual subió a la red; página en la que, por cierto, no aparece el Centro de las Artes, únicamente San Ildefonso y el Amparo, por lo que supuse que el Centro de las Artes se habría incorporado cuando ya estaba hecha la programación de la ruta. Hecha esta aclaración, no puedo contestar ningún otro punto, puesto que lo que se me pide resarcir, únicamente podría hacerlo teniendo acceso a información que no es pública o mejor dicho que no se ha dado, ni se dio a conocer (por ejemplo, que desde principios de año ya se contaba con presupuesto para cambiar el equipo museográfico de la nave dos del Centro de las Artes), por lo que no estoy obligado a manejarla.

Y es que aquí aparentemente hay una confusión. El que parte de mi trabajo sea publicado por un periódico no me convierte en periodista (aunque para algunos colegas así sea). Yo no hago ni pretendo hacer un trabajo periodístico, yo intento hacer crítica social del arte. Mi profesión es la de historiador del arte, una de sus funciones, es la de ejercer la crítica y para que esta sea en verdad efectiva, debe darse a conocer; por sus características, la prensa es o era, en el pasado inmediato, su mejor vehículo.

Crítica viene del griego crino, que significa juzgar, luego entonces, la crítica de arte en una actividad del campo de las humanidades. La finalidad de este ejercicio es, por una parte, plantear o emitir un juicio, pero fundamentalmente está pensado para servir de orientación o de puente, a través del cual se relacione el público con la obra; esta relación puede ser meramente hedonista, relativa al gusto, a la apreciación, temática, contextual o bien, entre otras posibles, histórico-teórica. En cualquier caso, y sea cual sea la finalidad del crítico, este siempre debe referirse (o al menos esta es mi postura) a lo que está a la vista del público en general, a lo que cualquiera tiene acceso.

Crítica de arte, se puede decir, siempre ha existido, o mejor dicho, ha ido de la mano de la civilización occidental.

Para abordar los orígenes de la crítica de arte, la de la modernidad, tenemos que retroceder al siglo XVIII, a los escritos del enciclopedista francés Denis Diderot (1713-1784), a sus famosos Salones.

Para Diderot, la crítica para ser “justa, es decir, para tener su razón de ser, (…) debe ser parcial, apasionada y política; esto es, debe adoptar un punto de vista exclusivo, pero un punto de vista exclusivo que abra al máximo los horizontes”. Esto es para mí la crítica de arte, o lo que intento hacer semana a semana a través de esta página. No pretendo, en ningún caso, ser preciso u objetivo, no lo puedo ser, puesto que no estoy sumando dinero, personas o frutos, no puedo serlo porque no soy ajeno a lo que se nos presenta como público, como tampoco soy inmune a los discursos, declaraciones o edictos que buscan definir o declarar por concluido de una sola vez y para siempre cualquier tema. Lamento mucho si en este proceso llego a incomodar u ofender a algunos.

moyssenl@gmail.com

www.veryrepresentar.blogspot.com