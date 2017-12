Insistió en vernos por estas fechas en las que supuestamente abunda el tiempo libre y los propósitos de año con la misma inercia al fracaso que las intenciones suicidas atizadas por tanto pinche adorno navideño hecho con foamy y unisel. No lo considero alguien cercano, es el amigo de un amigo que sigue mis publicaciones, pero tomé su invitación con sesgo egoísta, como un punto de inflexión para administrar mi mala fama de mamón, y sus comentarios me parecen honestos, incluyendo aquellos que intentan combatir la normalización de la ofensa y los privilegios.

Por eso llamó mi atención que a la cita llegara con el tipo blanco, de barba cerrada y flacura mamada y con aire de heterosexual cordura (características que este cuate siempre descalifica por colonizadoras), era la primera vez que el novio y yo intercambiamos cejas alzadas y apretón de manos, pero su rostro me resultaba familiar, como una anestesiada costumbre, será porque últimamente aparece en todas las fotos del amigo de mi amigo, debajo de la palabra novio, siempre presente. Su fascinación por el noviazgo y su activismo de constructor del género, en especial de las masculinidades, me recuerda la convulsiva ingenuidad de mi madre cuando debieron coincidir en la misma edad.

Como sea, después de un par de rondas me preguntó cómo describiría al 2017. No sé si por estar él presente respondí en automático: trágico, por los sismos de septiembre. Y fastidioso: la congregación de los ofendidos en busca de un mundo mejor, como cualquier secta, aumentó con pasión inquisidora y desbordada.

2017: el año de la ofensa. Y del exterminio del privilegio, según sus inmamables detractores que pasan del legítimo cuestionamiento a la venganza, como si eso fuera suficiente para resarcir heridas e inseguridades del pasado. No alcanzo a entender la unificación en torno a lo hiriente cuando la ofensa es altamente subjetiva, lo que ofende a unos a otros no tanto o simplemente les pasa de largo. Pareciera que un buen rasero sería no decir nada para que los comentarios no parezcan dados en la ruleta moral. A mí me ofende que la mayoría de los gays no sepan disfrutar del London Calling de The Clash o el Automatic for the People de R.E.M y prefieran cualquier cosa del lerdo de Sam Smith. También me ofende mi propio y recurrente e incontrolable drama y si no fuera por el privilegio del boxeo hace mucho que hubiera metido la cabeza al horno. Y no por eso me lanzo al Change.org para activar cualquier tipo de petición basada en lo que considero incorrecto según mi traicionera subjetividad.

El amigo de mi amigo siempre terminaba acusándome de que mi problema es que ya tenía muy normalizado en mis neuronas la ofensa y el privilegio y por eso me costaba trabajo reconocer los daños que éstos causan. Puede ser. Aunque agregué que sin ese combo simplemente no habría sobrevivido. Ni me habría forjado un pensamiento propio.

Después supe que este amigo de mi amigo pasó de la escuela preparatoria a la universidad sin limpiar un excusado, empezó a darse cuenta de sus privilegios después de leer papers académicos rebuscados cien por ciento escritos en inglés y su primer trabajo fue dentro de una oficina justo cuando la gentrificación empezaba a convertirse en un embrujo neoliberal.

Conforme me hago viejo recuerdo con nostálgico detalle aquellos días del Ciriaco de Paco allá en Torreón, en los que tenía que arrastrar las toneladas de hielo para luego hacerlas polvo con mis propias manos hasta cubrir los cerros de cervezas acomodadas en la nevera y que permanecieran heladas durante la jornada. Aprendí a punta de burlas que hoy día ameritarían un expediente en la Copred, pero me convertí en un experto. Si un día el destino juega en mi contra, puedo trabajar detrás de la barra de una cantina sin ningún problema. Sin privilegios no pude haber cargado todas esas charolas atiborradas de sopas hirviendo en el tiempo que fui mesero. Y muchos homofóbicos que quisieron intimidarme regresaron con la nariz desviada o sin un par de dientes y me gusta pensar que al menos dudarán antes de volver a acosar a cualquier gay.

Twitter: @distorsiongay

stereowences@hotmail.com