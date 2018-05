Minoría y ruido

“¡Maldita sea, Wences! ¿Por qué insistes en hacerle al Pepe-El-Toro en versión loca-loca con eso de ustedes los bugas y nosotros los gays? Tanto estás chingando con el gueto gay, pero al final ahí estás, dentro, echándole carbón para que el tren rosa no se detenga dentro de su propio túnel”, me gritó un gran camarada al que aprecio con la piel de gallina.

Dimos manotazos sobre la mesa y alzamos tanto la voz, que la cantina se hundió en un silencio intimidatorio. Parecíamos machos borrachos defendiendo nuestro equipo de soccer. Aunque borrachos sí estábamos, lo que defendíamos eran posturas sobre los significados de discriminación y tolerancia desde puntos de vista apartados y de lujuria irreconciliable entre bugas y gays. Sobre lo valioso y tramposo al mismo tiempo que pueden ser palabras como minorías.

En parte tenía razón: chingo y jodo con eso del enfoque gay, la mayoría de las veces sesgada por el autogueto que les imposibilita olvidarse de sí mismos, aunque sea por ratos, sobre todo aquellos que exigen derechos sin macharse las manos en cualquier barro con presunción heterosexual. Basta ver las reacciones de las videocolumnas de algunos activistas gays y homosexuales adictos al RuPaul’s de Drag Race, ansiosos por el momento que cualquiera de los candidatos a la Presidencia de México abriera la boca para mencionar la palabra diversidad sexual o cualquiera de sus variantes. A huevo quieren extirpar declaraciones acerca del matrimonio igualitario.

Lo reconozco, somos agotadores con eso de reafirmarnos a cada paso. Decimos que somos jotos aun cuando no nos pregunten. Creo que repetirlo hasta lo prolijo es un acto de disidencia y revancha por el tiempo perdido en el clóset. Pero admito que en parte por eso me convertí en un melómano desbocado y autoritario e intransigente. La música, y la música encabronada, esa que escupe riffs y ruido prolongado, me ha servido para darle puñetazos a la desfachatez de insistir en que todo deba ser gay, como la portada del Damaged de Black Flag. Como dice Kim Gordon en la biografía de Sonic Youth Estragos de una juventud sónica , de Ignacio Juliá: “El torbellino de la música de Sonic Youth hace que me olvide de que soy mujer”. Olvidarme de mi putería, aunque sea por unos minutos, lo que dure el track “Total Trash”, de Sonic Youth, me ha servido para observar al otro, como los indígenas o las personas con síndrome de Down y para no huir del soccer y las peleas de El Canelo, porque eso simplemente no es gay.

Pero después de quedarme sordo, hay un momento similar al de la muerte chiquita en que debo admitir que el sentimiento gay se apodera de mí y en automático e inconsciente. Aunque con plenas facultades cachondas emprendo el camino al gueto, a los parques de crusing, los saunas, los sex club y orgías donde no entran mujeres ,y donde también terminan aquellos homosexuales que honran la monogamia del matrimonio igualitario o acuden a cursos de paternidad subrogada. Digo estas palabras sobre un alambre, con cuidado de no generalizar; no obstante me pregunto ¿cómo controlarán el deseo aquellas parejas de gays estables? A veces los veo coqueteando con la posibilidad asexuada con tal de no verse como insaciables.

Son esos los vericuetos que para bien o para mal dan forma a la minoría gay. Por eso el hecho de que un candidato pronuncie cualquier palabra del diccionario rosa me parece corto frente a la compleja y a veces ininteligible agenda de derechos gay. Entiendo lo relevante que significa que los políticos nombren palabras como homosexual, sobre todo en un país de homofobia castrante como éste; pero que lo hagan solo para hacer check in a un look progresista diseñado por algún asesor de imagen de peinado perfecto y tieso de tanto gel, se me hace de una vanidad pueril, como cuando en la primera le pegaban una estrella en la frente a los niños aplicados con la baba de la maestra.

Bajamos la voz, pedimos cervezas y poco a poco tratamos de llegar a observaciones que formarán un acuerdo de paz entre bugas y gays sobre la mesa de la cantina. La amnistía duró poco, después empezamos a discutir igual de acalorados sobre quién era mejor, Joy Division o New Order. También duró poco porque tuve que irme. El gueto me llamaba. Y no creo que mi gran camarada lo entendiera.

