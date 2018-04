Libertad (no la de Christian Chávez)

Pensé que era un obsesivo sexual con tendencia a la adicción fatalista inspirada en Trainspotting.

Pero después de conocer a cierto dealer de poppers, supe que no era más que un menso y payaso Capulina cualquiera en asuntos de impulsos y promiscuidad. Cierto, a veces me deja colgado, con los billetes en la mano y esperando el mentado frasquito ámbar lleno de ese solvente distinguido, afrodisiaco y volátil sin el cual la depravación me sabe a periódico. En ocasiones quisiera gritonearle un par de frustraciones sobre cómo su abandono arruinó lo que sería la mejor orgía de mi vida, que, siendo honesto, solo existía en la fantasía. La teoría de negocios subterráneos señala que dejar plantado al adicto es de mal gusto, cuando no una crueldad. No tiene conflictos en pedir perdón y sin falsas excusas me cuenta que no llegó por andar de desmadroso con otros batos en calzones. Tanta honestidad cruda y desinhibida termina por conmoverme, sobre todo cuando, como ofrenda de paz, pone una botellita extra en la bolsa de plástico; diría que a estas alturas ya somos compas.

Luego entonces, este compa vive su homosexualidad entre el orgullo y la provocación cotidiana, con esas camisetas de tul y collares de excesivo fulgor dorado, pavoneándose como rapero afeminado, no le tiene respeto a las liturgias semanales, coge sin importarle que su impulso altere la estabilidad Godín de sus ligues y se enfrasca en orgías de lunes, como si el mañana estuviera a punto de ser succionado por un agujero negro del Gran Colisionador de Hadrones; si el lunes impone su rigor laboral dejándolo huérfano, emprende camino a los baños públicos de la Central de Autobuses del Norte. No tiene muchos filtros al momento de la selección erótica. Le dije que hace mucho, en San Francisco, sentí curiosidad de tachar uno de los tantos formularios que había en el módulo de información de lo que debía ser un centro de salud gay, quizás estuviera padeciendo un grado de adicción al sexo. Una de las preguntas te cuestionaba que si alguna vez habías tenido sexo con alguien que no te gustara y hasta pudieras sentir rechazo. Quedó en blanco la casilla. En mi fascismo fetichista no hay amnistía para los afeminados extremos y eso me dejó tranquilo. Pero rechazo es una palabra muy dura. Yo lo diría compras de pánico sexual, un rapidín para no quedarte con las ganas.

No le veo intenciones de formar una familia al dealer. Pertenece a ese sector gay en el que sus derechos homosexuales tendrían que estar orientados a la salud sexual sin discursos moralinos ni moralejas, mucho menos apologías del castigo.

Mientras, el cartel que anuncia la marcha del orgullo Lgbttti de México con un lema que reza: “40 años viviendo en libertad, ¡no renunciaremos!”.

Un gran compañero señaló hace poco, encabronado, que los temas de sexualidad han sido replegados frente a la agenda del matrimonio y la adopción homoparental, las ambiciones personales o los reflectores.

Muchos creen que libertad homosexual se reduce a salir del clóset, respirar hondo y coger la mano del amor de tu vida sin que te insulten o te avienten tomates. Dar un beso de piquito a tu novio mientras escoges la vajilla tal vez. Mientras que tipos como el dealer, han encontrado en la compulsión su voluntaria forma de encarnar la libertad gay, hablando de frente, sonriéndole a uno que otro sonrojado por su palabrería alucinada por el deseo. Para mí es un asunto de hedonismo y confrontación, de abrirme paso en un mundo hetero, de escoger mis batallas y perezas. Y todos tenemos razón, porque, como decía Ciorán, en sus Cuadernos 1957-1972: “No pedimos la libertad, sino la ilusión de la libertad. La humanidad se debate desde milenios por esa ilusión. Por lo demás, como la libertad es, según se suele decir, una sensación, ¿qué diferencia hay entre ser libre y creerse libre?”.

Pienso en el compa y que no es tan distinto a mí y otros homosexuales que pensamos en testosterona a la más absurda provocación, pero que en aras de la integración al redil buga, la renuncia a ciertos deseos, a la autocensura, se han posicionado como grilletes voluntarios quizás para no darles la razón a los heteros con eso de que somos lo antinatural andando. La doble moral sigue siendo el rasero de la sana convivencia.

