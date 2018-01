Contra James Franco

Es guapo.

Tenía cierto aire de galán malote y corrompido cuando salía en aquella serie Freaks and geeks. El papel de Harry Osborn en El Hombre Araña del 2002, terminó por condensar ese temperamento de mirada sostenida en unas ojeras sensuales y pervertidas sobre una sonrisa malévola, como saboreando alguna perversión erótica.

Nada espectacular. James Franco: un larguirucho atlético cuya musculatura lampiña recordaba las insinuaciones porno juveniles de las primeras campañas de Calvin Klein. Hasta ahí todo bien.

Lo de siempre, tomó conciencia de su guapura. Bufar arrogancia en las alfombras rojas se convirtió en parte de su pose, más o menos con la misma fanfarronería que Bruno Bichir, cuando sus fotos empezaron a figurar en las listas de los hombres más guapos o más sexys de México. Y como Bichir se resistió a pavonearse como cualquier sex symbol surgido de la saga Rápidos y furiosos, hueco, superficial, que se dan besitos en los bíceps mientras se jactan de su éxito con las mujeres; como Bruno, quiso dárselas de galán intelectual, que abraza las causas justas y de amplio criterio.

James Franco empezó a seducirnos. Primero, al dirigir el shockumentary Interior. Leather bar, que supuestamente recrea las secuencias recortadas de la película Cruising , de William Friedkin, por su desafiante sexualidad, aquella en la que Al Pacino interpreta a un detective hetero que se infiltra en el mundo leather de los gays de los setenta para dar con un asesino serial de homosexuales. La estrategia fue un éxito en la comercialización de su imagen; los gays le concedieron el estatus de icono LGBT (según el activismo gringo), otorgándole puntos de credibilidad progresista. Siguió encarnando a personajes gays; en I am Michael sale de homosexual convertido a hetero después de un tratamiento mormón y en King Cobra da vida a un actor porno barebackero supuestamente pasivo. En las entrevistas nunca pronuncia la palabra gay desde la convicción, ni siquiera tiene los huevos de asumir un guiño bisexual, sortea las preguntas morbosas respondiendo con términos como queer y jugándole a la sexualidad ambigua para dar esperanzas chaquetas a su base de fanáticos gays. Nada pendejo, él, o su representante, sabía de la patológica necesidad de la comunidad gay de buscar aliados en el mundillo de la farándula iluminada de reflectores y flashazos de cámaras fotográficas.

Todo iba a bien. Hasta que después de la ceremonia de los Globos de Oro de 2018, el nombre de James Franco se unió a la lista negra de acosadores de Hollywood después que cinco mujeres, y ningún hombre, lo denunciaran por hostigarlas sexualmente.

James Franco se defendió en el programa de Stephen Colbert diciendo que: “No tengo ni idea de lo que le hice a Ally Sheedy. La respeto muchísimo. No sé por qué estaba tan molesta. Eliminó el tuit y yo no puedo hablar por ella… En mi vida procuro responsabilizarme de lo que he hecho. No puedo vivir si hay algo que tengo que restituir. Si he hecho algo mal, lo arreglaré porque tengo que arreglarlo. No tengo las respuestas, pero creo que el asunto de todo esto es que tenemos que escuchar. Estoy aquí para escuchar, aprender y cambiar mi punto de vista”. Los homosexuales, nada. Su solidaridad inspirada en la ambigüedad queer era una pinche farsa. Una vez más terminamos reducidos a bisutería liberal para darle credibilidad al outfit de uno que otro hetero vivales. Eso nos pasa por buscar inspiración y referencia en hombres asépticos, bien parecidos, que de algún modo contribuyan a la higienización del imaginario homosexual, al sometimiento ante la cotidianeidad buga: unos le llaman asimilación; otros, inclusión. Yo le llamo fracaso rosa, la derrota voluntaria frente al orden social buga y su funcional doble moral.

En muchos sentidos, Charlie Sheen es más cercano a nuestro desmadre hormonal, no se anda con poses solidarias que a los millennials les chifla la cabeza. La solidaridad de Sheen con los gays subyace, en su hedonismo y sensibilidad al límite, a diferencias del mamón de James Franco o el mandilón de Ricky Martin.

