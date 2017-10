"Know your enemy"

Un buen compañero alzó la voz, reclamando, furioso, en su muro virtual:

¿Dónde estaban los centros de acopio organizados por el Frente Nacional por la Familia que tanto nos joden a los homosexuales con sus marchas blancas y sus cartulinas con mensajes de odio diciendo que los niños tienen derecho a un padre y una madre y que homosexuales adoptando es antinatural?

¿Dónde están los niños que tanto defienden?

Habían transcurrido apenas 72 horas después del sismo del 19 de septiembre de 2017. El comentario me pareció de un revanchismo caduco, al menos frente a la situación de emergencia por las que atravesaban las ciudades afectadas por los terremotos. Lo dije e insistí: ¿En qué ayudaba, a los centros de acopio, a los niños, a los homosexuales, traer a cuento los encontronazos del pasado? El terror fue culero y el suelo convulsionó parejo, sin distinguir entre heteros conservadores, gays creyentes del feng shui o circuiteros ursusagalamatofílicos, ¿qué tan relevantes son los prejuicios o la configuración sexual de cada uno de nosotros con el tufo de sobrevivencia merodeando la rutina? Soy muy prejuicioso para contestar.

Traer a cuento las convicciones del Frente después del sismo me pareció un arrebato de pasión inoportuna, ladino coctel que combina la zarzuela de poner la otra mejilla con lo peor de las menudencias morales. Hay algo patológico en eso de no desaprovechar ni un segundo en medio la cruda de un terremoto para ventilar rencores. Como si estuviéramos hambrientos de una vengativa justicia divina. Una competencia por ver quiénes son más dignos de bondad y tolerancia.

Desde luego no falta el chiflado que nos culpe de cualquier desastre natural que ponga a la humanidad en peligro. Pareciera que los homosexuales somos los culpables hasta de la extinción de los piojos. Lo que no termino de entender es esa propensión a caer en sus trampas. En lugar de seguir con nuestras vidas, con todo y lubricante, optamos por escribir la secuela de su odio fanático. La revancha es un refugio sombrío.

El compañero y otro que se sumó a su post, decían que los homosexuales teníamos la obligación de denunciar las hipocresías de los homofóbicos. ¿Denunciar o linchar? Fui acusado de dejarme llevar por un sentimentalismo de derechas y permitir que los del Frente Nacional se salieran con la suya: regocijarse pisoteando nuestros derechos. A los del Frente les desquicia que los gays podamos casarnos y adoptar. Deduzco que cuando hablan de pisotear nuestros derechos, el matrimonio es la joya de la corona. Bueno, no todos los homosexuales creemos que el matrimonio igualitario sea el cimiento de nuestra legalidad, como dice Morrissey en su Autobiografía: “Houseman estaba solo siempre; matándose a pensar, sin una esposa matronal que gritase a los cuatro vientos que Alfred Edward era alguien que valía la pena –porque ¿no es éste al menos parte del objetivo de conseguir pareja: pregonar un todo bien a un mundo donde lo que parecen las cosas es muchísimo más importante que como son?–”.

Luego entonces, para mí, era más de derechas pensar en matrimonios y cláusulas monógamas y carriolas en medio de escombros y últimos alientos y cascajo y comida racionada.

Cuando la importancia en esas 72 horas después, era tan solo ayudar, en la medida de las posibilidades, sin reproches, que escarnecer al enemigo, y desde una posición tramposa, ni siquiera con la violencia combativa de Rage Against the Machine en su rola Know your enemy donde dejan claro que las sutilezas, los sinónimos de la tolerancia no son suficientes: “Nací con discernimiento y el puño levantado… un testigo de la muñeca violada… soy un hombre de mente furiosa… mi puño en tu cara y te lo enseñaré claramente: conozcan al enemigo”.

Porque los del Frente son el enemigo. O eso entendí por el post del compañero. En cualquier caso, es preciso tenderle una mano al enemigo para aceitar las batallas. No olvidemos que serán ellos los redactores de nuestro epitafio.

