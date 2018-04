Buenas preguntas

Aunque éticamente irreprochables, nuestras certezas dependen en buena parte de las experiencias personales e intransferibles. Después, las coincidencias entre unos y otros deberían tomarse con sana sospecha: “Las convicciones inamovibles son una enfermedad que debe tratarse a tiempo”, dice Guillermo Fadanelli en su libro Meditaciones desde el subsuelo (Ed. Almadía 2017). Confieso que padezco, un poco quiero pensar, de esa alteración a mi salud ideológica, no estoy seguro si es inamovible o radical; lo que sí es que mientras intento responderlo, me doy el lujo de la soledad y el desarraigo y sobre todo, lejos de cualquier andamio activista. Tengo el narcisismo estropeado. Perdón por esto último, pero la vejez me alcanza y sigo sin conocer a un activista de bajo perfil.

El activismo es una convicción enmarañada. Lucha consigo mismo entre la causa y una aparente urgencia de reconocimiento y pertenencia.

Cuando se dieron a conocer las primeras noticias de la Coalición Mexicana Lgbttti+, las causas, los derechos, la agenda que intentan llevar a los candidatos presidenciales, quedó más o menos desplazada frente a los reclamos de los así autoproclamados activistas gays, quienes por las razones que sean, no fueron parte del grupo inaugural, alrededor de 190 miembros. Ganadas de lecciones de historia, desahogos sobre quién había hecho qué y cuánto y quién no merecía otorgarse el adjetivo de activista según testimonios privados y descalificaciones entre unos y otros, fueron como retenes entre los derechos Lgbttti+ en la que todos coinciden, aunque la imprecisión sea un accidentado hilo conductor.

A pesar de las inconformidades, la Coalición salió adelante y actualmente cualquiera puede ser parte de ella, siempre y cuando y voluntariamente, acepte el Reglamento para el Ingreso a la Coalición Mexicana Lgbttti+, que a su vez incluye un apartado de Causas para la expulsión de los miembros de la Coalición. Algunos de los preceptos me parecen un tanto calamitosos y confusos, como la secrecía de las discusiones o el hecho de “…utilizar la información de la Coalición, para su beneficio personal” cuando en sus redes sociales hay un dejo de autopromoción, pero otras son coherentes hasta lo imprescindible, como aquella en la que se aclara que: “La Coalición promoverá la inclusión de la agenda política Lgbttti+ en todas las plataformas políticas de todas las candidaturas, federales, estatales y locales, a puestos de elección popular en los tres niveles de gobierno” y esto cobra fuerza cuando no hacen payasadas por esconder simpatías por tal o cual candidato.

Aclaro que no estoy criticando, tan solo es una percepción de un hijo traumado con sus padres activistas. Detrás de todo ese reglamento deben existir razones de peso incuestionable.

Leo los ejes de la Coalición y no dejo de pensar que nos escandalizamos de que algunos candidatos rechacen nuestra conquista del matrimonio igualitario y la adopción homoparental, pero conforme estas conquistas se solidifican, cierto desprecio a la promiscuidad homosexual y sus espacios, también conquistados, parecen ganar terreno. Los derechos gays son, casi siempre, una extensión del estado de bienestar hetero, solo que con dos personas del mismo sexo. La idea de las actas matrimoniales, el seguro médico, las herencias, asignan involuntariamente una meta de vida, rebelarte ante ello, ¿podría dejarte como un gay sin derechos? Hola, soy Wences y tengo una obsesión por el sexo gay con tendencia a desafiar y perturbar las convencionalismos hetero. Muchos me acusan de trivializar la lucha gay por mis obsesiones. ¿Cómo hablarles de representatividad cuando hoy la igualdad tiene más eco que la diferencia en los discursos gays? Una vez la Coalición entró en marcha: ¿realmente estamos seguros de lo que exigimos cuando los derechos Lgbttti+ se abren paso en tiempos electorales? La pregunta no me parece ociosa, más cuando en el campo homosexual, aún no podemos respondernos a nosotros mismos en qué consiste nuestra realidad.

Vuelvo a citar a Fadanelli: “Sin buenas preguntas no hay progreso. ¿Cómo pueden hacerse preguntas los desmemoriados? He allí el dilema de la actualidad”.

Muy probablemente mis preguntas no sean buenas, pero es mi realidad, la que asumí por voluntad propia, no sé si mejor o peor que otra, más o menos prioritaria, pero supongo no exenta de derechos, ¿cuáles? No lo sé: “De entre los seres humanos que se hacen preguntas no todos esperamos una respuesta, y mucho menos tenemos la necesidad de obtener respuestas a cualquier precio”, dice Fadanelli, si soy fan, ni pedo.

