Tiempos efebos

“Stormtrooper” arranca más o menos así





“…Entonces se mudó al barrio Ned Flanders. Justo a un lado de su casa.

Tenemos nuevo vecino, le informó Carmela al llegar él del trabajo.

Es un amanerado.

Ay, no seas malintencionado, ni lo conoces. Lo vi en la mañana cuando salí.

Está casado.

Eso no le quita lo pipián.

Es requeteamable. Vino a presentarse. Se llama Alfredo.

Todos los Alfredos son reputos.

Desde que lo vio descargando cajas de Dietalife le cagó la madre.

Ese pendejo no será mi amigo, pensó con convicción mientras esperaba a que se calentara el motor de la camioneta…”





Mucho me temo Stormtrooper es mi favorito de todos los relatos de la Efeba salvaje, el nuevo libro de Carlos Velázquez en Sexto Piso, liberado hace poco, pues me trajo a la mente de forma casi nítida y muy jamaicona, aquellas conversaciones que sostenía con los meseros del Ciriaco, la cantina sobre la Hidalgo y la Octava lagunera, cuando nos sentábamos a doblar las servilletas de los vasos que iban al centro de las mesas de formaica y echar el taco antes de abrir las puertas a los comensales. Un periodo de descanso entre la chinga de triturar los bloques de hielo del tamaño de un ataúd como Sharon Stone en Bajos instintos y la hora de servir la botana: mi primer jale oficial.

Y siempre terminábamos hablando de mujeres que ya por ese entonces estaban exiliadas de mi pornografía interna. Se persignaban para que el Ciriaco se atascara de mesas que dejaran buenas propinas y les rindiera con el chivo oficial, el de la amante y un extra para las cervezas en prostíbulos disfrazados de cantinas en las que podías invertir desde un baile hasta cualquier cosa que me estrenara como hombre, según contaban. Porque también siempre me invitaban a pistear con ellos. Yo solo quería que saliera para correr a comprarme el casette del Mtv Unplugged de Alice in Chains. Nunca les acepté una sola invitación. Por qué nunca viene con nosotros, no nos vaya a salir con que… y Chavero, como le decían, hacía la pantomima de clavarse un puñal en el pecho, arriba del corazón. A veces me sentía intimidado y ofendido. Hubiera sido muy fácil ponerme en plan trabajadora social, pedante y regañona, llamarles la atención. Le contaba a mi padre. Él me respondía que entender la diferencia no se reducía a una dirección, la mía por ejemplo.

Cuando intentaban darme clases de educación sexual, sus exposiciones eran de una misoginia inquietante. Si los meseros del Ciriaco tuvieran redes sociales el día de hoy, ya los hubieran linchado por salvajes de educación trunca; hay un dejo de burguesía malograda en buena parte de los comentarios que intentan erradicar la normalización de la violencia hacia mujeres, hacia los gays, hacia los gordos, hacia los meseros y quienes sirven la botana. También eran buenas personas, al menos conmigo. Y hasta donde sé no se les descubrió ningún crimen.

El Rober, protagonista de Stormtrooper me hizo acordarme, con cariño, de los meseros del Ciriaco, en aquel tiempo, creo más sencillos. Hoy se confunde discutir temas de odio con lapidar, amparados en el hecho de generar conciencia.



Seguro habrá quien me acuse de estar normalizando algún tiempo de violencia con ese tipo de recuerdos. No lo sé. Me quedo con lo que les aprendí: lo rudo de la vida, que no siempre las cosas salen como uno quiere y por eso defender los buenos momentos y a uno mismo es un buen punto de partida para moldear eso que se hace llamar personalidad.

La Efeba salvaje es, al menos para mí y hasta ahora el mejor libro de Velázquez, pues además de superarse con su pluma distintiva, sus historias irrumpen con una franqueza tan cruda, que no se detiene en las indulgencias: no trata a nadie con pinzas. Ni a él mismo. Su humor despiadado lo mismo funciona en la narrativa, en la burla y la denuncia: “El escarnio es válido, cien por ciento válido, en la literatura” me dice el Carlos.

Por cierto, según me han dicho, creo todos esos meseros han muerto. Excepto el Tonge. Lo acabo de ver el año pasado, nos sirvió los tragos a mí y al Carlos, en el Ciriaco.

Twitter: @distorsiongay

stereowences@hotmail.com