A mí me gustan los mayores: "Call me by your name"

No es tanto su historia, narcótica, saludablemente cursi e intimista y al menos en forma y con toda proporción guardada, casi de minimalismo carveriano, desde luego, los personajes no relamen ni por accidente el derrotismo existencial que ahogan a los personajes del escritor de Oregon, en el norte de Italia de los ochenta el glamur y los peinados perfectos se imponen por encima de los corazones rotos y no deja lugar a perdedores, al menos en apariencia.

Lo atrayente de Call me by your name es la sutileza del abordaje de la homosexualidad, y a su vez cómo el público aborda, asume, un tema supuestamente ya instalado a estas alturas en la tolerancia y el progresismo. Es decir: buena porción de los bugas que confiesan adoraron la película de Luca Guadagnino, basada en la novela de André Aciman, cayeron rendidos por su abordaje universal del amor, que no se estanca, ni se regodea, dicen, en el carácter homosexual de los personajes.

En lo personal, la disfruté más de lo que esperaba, no me voló la cabeza como Moonlight o 4th man out (disponible en Netflix) pero siempre agradeceré que en una cinta de jotos suenen los Pshychedelic Furs en el momento más pinche cursi y adecuado y su tema principal, Mystery of love, nominado al Oscar, suena como a un lado b del extraordinario Illinois de Sufjan Stevens, lo que me puso de buenas, pues me recordó a un amante tirándole a señor con el que escuchaba ese disco. Creo Call me by your name es justo eso, la honesta fantasía sobre las dudas hormonales de la adolescencia rumbo al despertar gay y señores metiendo mano a medio camino entre lo pervertido y seductor, que a todos se nos ha atravesado y que nos pegó con especial nostalgia a esa generación de jotos de anginas extirpadas nacidos en el 77; confieso que cuando sonaron los sintentizadores de manita sudada de Lady Lady Lady de Giorgio Moroder, volví a sentir el mismo caos de mariposas en el estómago que experimentaba cuando veía a uno de los mejores amigos de mi padre estacionarse frente a la cochera. Dicho esto, tampoco dejo de pensar que Guadagnino ha hecho más o menos la versión gay de Stealing Beauty de Bertolucci, utilizando el mismo pretexto erótico de Italia pero sin el triphop claustrofóbico de Portishead.

Los bugas no fueron, son, los únicos. Varios gays aplauden Call me by your name precisamente por su romántico planteamiento, en el que los homosexuales no son esos depredadores sexuales que solo piensan en erecciones. Otra vez, el visto bueno del buga empañando nuestras neuronas espejo de por sí conflictuadas por el simple hecho de ser jotos.

No estoy diciendo que sea mala. Solo quiero hacerla de pedo, poner a prueba las convicciones del público a costa de su propio simulacro social, en estos tiempos donde todos quieren salir bien parados sobre los bytes de lo políticamente correcto.

¿Es que el amor cobra universalidad siempre y cuando los homosexuales no seamos tan explícitos? O explícitos. Evidente pero no exhibicionista. Curiosamente, los personajes de la novela son más frontales con su homosexualidad en distintas etapas que en la cinta. Leo reseñas y me dan la impresión de que casi todos los bugas se quedaron con la piel de gallina hasta el último minuto de la cinta, que no es corta, más de dos horas, contrario a los otros muchos bugas que huyeron, horrorizados de las salas cinematográficas con la primera plano secuencia de sexo oral entre hombres en El desconocido del lago de Alain Guiraudie (Francia 2013), cuando penes erectos acaparaban la mitad de las pantallotas de cine. La idea de que un romance gay conmueva a los heterosexuales según que tan discreto sea éste, me despierta dudas, razonables creo. Desconfío en la amabilidad de los extraños cuando la autocensura es la que sonríe y aprieta las manos.

Desde luego, no todos los gays son entusiastas de la película que ha logrado hacerse de jugosas nominaciones al Oscar de los 2018. Pero después de la inevitable subjetividad, las críticas a Call me by your name se vuelcan en parámetros forzados y sobreactuados que excede la película para dar pie a posturas de dudosa procedencia, pero me temo, eso requiere más espacio.

