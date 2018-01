Barbie Arcoíris

En mi Torreón ochentero, el pesado para los regalos era Santa o el Niño Dios, según el arraigo católico de los hogares laguneros. El panzón del saco rojo rara vez hizo caso textual a lo que solía pedir en mis cartas. Recuerdo con cariño una colección de libros de ciencia editada por el Conacyt sobre una pandilla de niños entre skaters y cerebritos que abordan una nave de chasis similar al submarino de Steve Zissou en The life aquatic con la que podían viajar al interior del intestino grueso o saltar hasta Marte; supongo que el ñoñazo de mi padre iba de chismoso con Santa.

Pero a los Reyes Magos siempre les dio hueva ir más arriba de San Luis Potosí. Y cuando por alguna extraña razón lograban vencer al desierto, lo más discutido que ponían bajo los árboles navideños de la Comarca era un aburrido paquete de calcetines azul marino, o esos inmundos suéteres de punto con plantillas de venados y nochebuenas y trineos que les chifla la cabeza a las tías que, a falta de sexo, atascan la sala y el comedor con adornos navideños de fieltro, coronas y minialdeas polares de plástico apenas Halloween queda en el pasado; pero si llegabas a la primaria con el mentado suéter puesto, la carrilla, como le decíamos al bullying antes del bullying, podían acabar con tu autoestima.

Escuchando historias el pasado Día de Reyes descubrí que muchos gays evocaban su infancia jugando con muñecas, a escondidas, para evadir los posibles cinturonazos por andar joteando. Igual que a mí, aunque en mi caso, los chingadazos eran por rezongón, decían.

Las obviedades respecto a la perspectiva de género, que niños jueguen a las muñecas o niñas maniobrando grúas me valen madres, a veces pienso que el juguete que definió mi homosexualidad fue un walkman proveniente de la fayuca situada en el corazón de la Vicente Guerrero, allá en Torreón, pero ¿cuál es el simbolismo entre homosexualidad y el mundo plástico y frívolo de la Barbie? Porque no reparan en cualquier muñeca. Según leo, casi todos compartieron una secreta fascinación por las Barbies, esa rubia tetona y capitalista merecedora de mansiones, convertibles y demás accesorios que se venden por separado. ¿Qué pretenden demostrar? ¿Sofisticación? ¿Aspiración yuppie? ¿Autofomentarse y nutrir la fantasía del flagelo como alimento del alma homosexual prácticamente desde la infancia? Si de por sí los gays somos un manojo de tormentos, pues somos incapaces de asimilar al destierro buga, lo que nos mantiene en una promiscua inmadurez, regodearse en los recuerdos de una infancia, según mis traumas, sobrevalorada, me parece excesivo.

Las únicas confesiones de infancia con muñecas que respeto son la de Zemmoa y Gloria Davenport, porque han hecho de su obsesión una declaración de principios, extrema, un modelo de rebeldía contra los convencionalismos. Davenport incluso se declara anti Barbie, su muñeca preferida era la figura de acción de la Mujer Biónica: “La lectura que le doy en la edad adulta a esa obsesión por la muñeca que nunca tuve en mi niñez es que la Mujer Biónica siempre estaba sola”, me dice Gloria.

Ser niño es de la chingada. No lo añoro ni me representa un paraíso perdido, aquello de que mi libertad estuviera restringida por la paranoia de mis padres muy dados al Montessori en fase beta-pobre, me da hueva. Y tampoco creo en la paternidad cool, luego crían a ñoños con atrofiado sentido de la frustración que se ofenden por todo. Lo chido de los traumas familiares es que te hace valorar el martirio de la edad adulta.

Fui voluntarioso, como decía la abuela materna, desde el jardín de niños. Cuando me obligaban a usar esos suéteres en desgracia que me traían los Reyes Magos, me las arreglaba para cruzar el portón de la escuela con dignidad, es decir, me hacía pendejo un rato antes de entrar, lo arrancaba de mi torso y escondía en algún arbusto a la vuelta, con el timbrazo de salida, iba a la jardinera, a rescatarlo para llegar a casa sin que me estuvieran chingando. La mayoría de las veces el suéter desaparecía, un ángel se apiadaba de mi buen gusto robándose la bazofia de punto. Les decía que algún malote del salón me lo había volado y listo. Prefería que me jodieran por distraído que por ser el menso de los suéteres navideños.

