Críticas y réplicas

López Obrador se ha llevado las notas críticas esta semana. Es lógico: todas las encuestas lo muestran como el más probable ganador de las elecciones de este año. Los reflectores se centran en él. Fue el caso esta semana de dos prestigiados intelectuales, Jesús Silva-Herzog Márquez y Raimundo Riva Palacio.

López Obrador les respondió a ambos con el argumento de que acepta la crítica como indispensable para la democracia, pero que no puede ser unilateral, que debe ir de los dos lados. En lo que tiene toda la razón. La cuestión es cómo respondió a sus dos críticos.

El texto de Silva-Herzog publicado este lunes en Reforma es muy probablemente uno de los artículos periodísticos más citados en los últimos meses. Pero se han reproducido sus partes más severas. El texto también reconoce aspectos positivos en la nueva actitud de AMLO. Dice del tabasqueño: "Está de buenas y transmite su humor. Ha descubierto un recurso valiosísimo: la risa." Un elogio notable, además de cierto. Reconoce además la pluralidad de su equipo, lejos del sectarismo. Otro elogio destacable.

Pero las partes críticas son severas: "Del extremo del sectarismo, López Obrador se ha desplazado al punto contrario: el oportunismo. Su coalición no es ya ni sombra de su base política. Morena ha sido traicionado antes de ganar el poder... Al caudillo le sirven los foxistas, los calderonistas, los zedillistas, los salinistas".

Y continúa: "Si en el escenario nacional destaca un político pragmático, si resalta un político sin nervio ideológico ni criterio ético para entablar alianzas, ese es el candidato de Morena. Su política no es nueva. La conocemos en México como priismo."

Con todo derecho y razón López Obrador respondió a su crítico. ¿Cómo? Con adjetivos para descalificarlo, sin tocar las críticas. Nada dijo sobre la acusación de oportunismo, concretamente sobre la diversidad de personas a las que ha sumado a su causa. Ya se ha señalado varias veces esta característica de MORENA por otros autores: "el Arca de Noé del oportunismo" o "el jarrito en que todo cabe..." pero que será muy difícil de acomodar una vez en el poder (Sheridan). ¿Podrá tener congruencia un equipo político tan heterogéneo, tan contradictorio, donde están Manuel Bartlett y Gabriela Cuevas, Manuel Espino y Fausto Vallejo?

Nada dijo sobre la acusación de falta de "nervio ideológico" o "criterio ético" en la construcción de estas alianzas. Se limitó a tratar de descalificar a Silva Herzog: conservador, vocero de la mafia en el poder, "fifí".

Algo similar sucedió con la crítica de Raymundo Riva Palacio. En Eje Central el periodista señaló, con detalles, que los tres hijos mayores de López Obrador son el núcleo de su equipo político. Algo que no sucede en ningún otro partido. MORENA más que un partido vertical parece una monarquía, escribió, donde los vínculos familiares son lo decisivo.

Con razón y derecho López Obrador respondió. Pero hasta donde se ha publicado en los medios, nada dijo sobre la crítica de Riva Palacio. No la desmintió. Señaló solamente que esa información provenía del CISEN, que se ha dedicado a investigar a su familia. Señaló que tienen todos los expedientes que este organismo ha elaborado sobre sus familiares, con lo que, de ser cierto, balconeó a algún colaborador del CISEN que ha extraído expedientes confidenciales para dárselos a un particular. Un delito grave, supongo. Una falta seria en el funcionamiento de una dependencia tan importante como la que genera información confidencial para el Estado mexicano.

Sin responder al contenido de las críticas, calificó a sus críticos como "conservadores disfrazados de liberales". No parece claro que López Obrador conozca el contenido del pensamiento liberal. No es claro qué se pueda entender hoy por conservador. Pero hay un atisbo en el texto de Silva-Herzog: conservador es tratar de conservar el pasado, o de volver a él. El articulista de Reforma no es el único que ha visto en el candidato de MORENA rasgos del viejo PRI, del PRI hegemónico del siglo pasado, del PRI de Echeverría y López Portillo.