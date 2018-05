Autocracia y populismo

La autocracia es la antítesis de la democracia. Contrariamente al poder cuya titularidad reside en el pueblo, y que éste ejerce a través de sus representantes y de un entramado de instituciones, la autocracia es el poder de uno solo. De quien decide sin rendir cuentas más que a su conciencia. La reciente declaración de Pablo Ignacio Taibo II, señalando que López Obrador debería expropiar a los empresarios que se lo quisieran chantajear, tiene tintes autocráticos.

No es la expropiación con fines de interés público, sino como arma frente a los adversarios. La propuesta, hecha por el mismo integrante de Morena, de apoyar con movilizaciones callejeras al presunto futuro presidente, frente a su limitación institucional (insuficiente presencia en el legislativo para apoyar sus reformas) va por el mismo lado. Frente a las instituciones, la fuerza de quienes pueden tomar las calles.

Taibo habla de 2 o 3 millones de mexicanos en manifestaciones callejeras para apoyar las medidas del hoy candidato de Morena que no fueran aprobadas por el congreso, por las instituciones. Son muchos, como manifestación de fuerza. Pocos, o nada, en un país de 120 millones de personas. Sería la imposición de un pequeño grupo sobre la nación. La fuerza por encima del derecho, aunque "no se rompiera un solo vidrio".

Ha llamado mucho la atención que el partido de Taibo y su líder no hayan aclarado con suficiente fuerza el dicho del escritor. Se ha señalado que es una opinión del mismo, y que no está en el programa del partido ese tipo de expropiaciones. Pero la seriedad de la afirmación exige posiciones más claras. Taibo no es un opinador cualquiera. Es parte del equipo más cercano a López Obrador.

En los mismos días en que se hicieron púbicas estas propuestas expropiatorias, empezaron a circular una serie de videos sobre el populismo. Como concepto, tiene o puede tener dos defectos: es vago y negativo. Tan vago que hay quien afirme que "todos los candidatos son populistas". La noche en la que todos los gatos son pardos. Tan negativo que nadie se asume populista.

Pero hay esfuerzos serios en las ciencias sociales por superar esa vaguedad y ese carácter despectivo. Por hacer del término populismo un concepto que nos ayude a entender la realidad. Ven en el populismo una concepción de la sociedad y de la política, que da lugar a un movimiento social y a un régimen político. Ideología, movimiento y régimen que tienen tres características: parten de una distinción entre "ellos" y "nosotros"; se centran en un líder carismático; consideran a las instituciones políticas prescindibles, pues el líder representa al pueblo de manera adecuada.

Una concepción que se opone al pluralismo. Éste niega que alguna sociedad moderna pueda dividirse en dos grupos. Todos pertenecemos a algún grupo o segmento social por nuestro nivel educativo, de ingresos, por nuestro género, lugar de residencia, creencias religiosas, opiniones políticas, edad y varias características más. No es posible agrupar esta diversidad en dos grandes grupos antagónicos.

El pluralismo pone por encima de los liderazgos a las instituciones. Considera que el poder personal debe estar limitado por un sistema de balances y contrapesos. Hace suya la frase de Lord Acton "el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente". Aun la mejor de las personas puede corromperse o enloquecer si se le entrega un poder sin límites.

Las recomendaciones de Taibo y la reacción de los líderes de su partido, ¿nos dicen algo sobre lo que podría ser el gobierno de Andrés Manuel? La tibieza con la que se han deslindado de esas afirmaciones ¿indica cierta simpatía por las mismas dentro de ese movimiento? ¿O simplemente muestran la intención de sumar lo más posible, de no dejar a nadie fuera? ¿Influirán en el proceso electoral?