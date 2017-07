Control fallido

Quien tiene el poder, tiene la tentación de controlar todo. Pero nadie puede controlar todo. El ejercicio sano del poder (político, empresarial, organizacional, familiar, etcétera) exige tener más o menos claros sus límites. Aun en una democracia deficitaria como la mexicana es imposible controlar a toda la prensa y a todos los opositores, reales o potenciales. Si no se tiene en cuenta esto, llegarán seguramente las consecuencias no deseadas, los efectos contrarios a los buscados.

Es lo que parece estar pasando con el anterior gobierno del estado de Puebla. Trató de controlar demasiado. El entramado de espionaje, recientemente dado a la luz, y que, detalles más, detalles menos, parece no dejar duda, es un buen ejemplo. Es un sueño de cualquier controlador (gobernante, esposo, esposa, padre, madre) tener toda la información sobre aquél a quien se quiere controlar. Pero no solo no es posible, tampoco es deseable: casi toda relación humana requiere de alguna dosis de libertad y respeto. La dosis y las formas pueden variar, pero sin libertad y respeto no hay relación humana sana y creativa.

Ya había indicios, o evidencias, del espionaje político en Puebla. Que no se quedaban ahí: fue seguido en varios casos de "mensajes sicilianos". La lógica de los mismos era que la víctima se asustara tanto que quedara paralizada. Pero muchos de los afectados tienen su propia cuota de poder y la ejercieron, denunciando. Ahora los espías pagan la cuota de sus errores.

A la denuncia del espionaje se ha unido quien fuera el primer secretario de Gobierno de Moreno Valle, Fernando Manzanilla. Confirma lo ya sabido, pero su crítica al ex gobernador poblano va más a fondo. Señala que se hizo un gobierno "completamente distinto" al propuesto durante la campaña (en la que Manzanilla fue coordinador) de "transparencia" y "apertura democrática". Dice también que Moreno Valle tiene afinidad ideológica con Peña Nieto, que comparten una visión priista tradicional de la política, anquilosada, que no funciona en el México actual.

Los hechos parecen darle la razón. ¿Qué logros puede presentar el gobierno de Moreno Valle sobre transparencia? El tema no estuvo en su agenda, como no lo estuvo el combate a la corrupción.

Para el 2018 ya no se está pensando tanto en quién llegue al poder, sino para qué. Con qué agenda y con qué medios para resolver los problemas agendados. Combate a la corrupción y seguridad pública son dos temas prioritarios. Y ambos parecen haber estado desatendidos por el gobierno anterior. Mientras se espiaba a adversarios políticos se permitió crecer el problema del "huachicol" que hoy se mide, trágicamente, en vidas humanas.

La política es un arte y una artesanía compleja. Exige conocer los alcances y límites de los propios recursos. Exige, de algún modo, calcular las consecuencias de lo que se hace y se deja de hacer. Espiar del modo como se espió, solo podría traer consecuencias negativas para los promotores de esa acción.