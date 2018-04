75 años de la Facultad de Jurisprudencia

El pasado viernes se celebró la velada del 75 aniversario de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, la cual por cierto es la segunda escuela más antigua de la UA de C, después del Ateneo Fuente y la más antigua de nivel licenciatura. Se trata de un centro de enseñanza de honda tradición, que ha formado a algunos de los más importantes abogados de la entidad.

Si bien le tengo profundo respeto a la historia de Jurisprudencia, me entusiasma aún más su futuro, de hecho, creo que su grandeza está en el futuro. Por ejemplo, me entusiasma ver que cada año decenas de alumnos de la facultad se inscriben para participar en los mejores concursos de corte jurídico del país y compitiendo con las mejores escuelas de derecho y es raro que los mismos no pasen a las finales, es decir no sólo compiten, sino que ocupan los mejores lugares.

Cada vez son más los alumnos que optan por la internacionalización y pasan un semestre en los Estados Unidos, Francia, Italia, Colombia o España. Gran parte de los estudiantes aún antes de salir, ya están pensando en estudiar un posgrado. También los alumnos han comenzado a involucrarse en la organización de eventos académicos.

Lo cual nos deja vislumbrar una escuela con más empuje en el futuro venidero, porque tarde o temprano muchos de estos alumnos se incorporarán como docentes.

Además, en los últimos años Jurisprudencia ha dado los primeros pasos hacía la construcción de un cuerpo de investigadores, que busca impulsar desde la facultad la generación de conocimiento en varias ramas del derecho y la administración pública.

En conclusión, Jurisprudencia no es una facultad que vive de las glorias del pasado, por el contrario, lo mejor creo que aún está por llegar y me entusiasma que haya alumnos que estén tomando la mayor parte de las oportunidades que se les presenta.

Como integrantes de la comunidad de Jurisprudencia, tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos brinda los 75 años de la Facultad, para reconocer y honrar todos los esfuerzos de las generaciones que nos precedieron, pero también debe ser la oportunidad de mirar hacía el futuro y plantear una estrategia que nos permita competir con las mejores escuelas de derecho del país.





victorsanval@gmail.com/@victorsanval