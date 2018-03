Transparencia en la reconstrucción, tras el sismo

Tras el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, que afectó a la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Morelos, las autoridades locales y federales prometieron total transparencia en el ejercicio de los fondos para la reconstrucción. Miles de ciudadanos enviaron ayuda y una partida presupuestal que se desprende de los impuestos de todos los mexicanos, fue destinado a dicha tarea. Sin embargo, a pesar de las promesas, la realidad es que el ejercicio de dichos fondos ha sido discrecional y sumamente opaco. Al día de hoy, no se tienen cifras exactas de lo destinado a las labores de reconstrucción, no se conoce a ciencia cierta que autoridades van a encargarse del ejercicio de dichos recursos y no queda claro que acciones se realizarán con los fondos. Ello a pesar de que parte de los fondos ya comenzaron a ejercerse.

La opacidad ha sido tal, que cuatro de los nueve comisionados para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, entre los que se cuenta Ricardo Becerra, Mauricio Merino, Katia D’Artigues y Fernando Tudela, presentaron su renuncia a la misma, porque acusaron a miembros de diferentes partidos de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, de destinar importantes cantidades de los fondos de reconstrucción, a actividades que no guardaban relación con las necesidades de los afectados. En palabras de Mauricio Merino, urge que salvemos a la reconstrucción de sus depredadores. Que son un grupo de funcionarios, empresarios y políticos, que están viendo los fondos como un botín y en lugar de destinar los mismos a ayudar a las víctimas y subsanar los daños más acuciantes que sufrieron las comunidades.

Requerimos volver a un esquema en donde se presente un plan único de reconstrucción, con contralorías ciudadanas auditándolo en todo momento, con reportes de gastos que se hagan públicos en el menor tiempo posible, que se justifique cada una de las obras y se hagan licitaciones públicas, para evitar que empresarios amigos de las autoridades monopolicen los contratos. Ya que, de no ser así, corremos el riesgo de que se utilice una tragedia como fachada para la depredación del dinero público.







victorsanval@gmail.com / @victorsanval