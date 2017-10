Nobel de literatura

A pesar de que apenas he leído un texto de su autoría (Nunca me Abandones), me agradó que el premio nobel de este año se otorgara a el escritor británico de origen japonés, Kazuo Ishiguro, porque me parece que es un autor disruptivo, con una propuesta fresca y que aborda problemáticas, no sólo actuales, sino dilemas futuros que la humanidad tendrá que afrontar.

Dicho de otra forma, Ishiguro no se preocupa por los temas dominantes en la literatura del siglo XX y principios del XXI, como la guerra, los totalitarismos o los problemas sociales como la pobreza o la desigualdad. Por tanto, para un lector habituado a Gunther Grass, Mo Yan, Herta Müller, Svetlana Aleksiévich o Gabriel García Márquez, sin duda, Kazuo representa una bocanada de aire fresco. No intento decir que se trata de un mejor autor que los mencionados, pero si ofrece un producto radicalmente diferente a lo que estamos habituados de los galardonados del nobel.

Ishiguro es ante todo un habitante del siglo XXI, que ha escrito magistralmente sobre las implicaciones éticas del progreso y los avances tecnológicos. Para que los lectores se hagan una idea de su estilo, su libro más afamado Nunca me Abandones, bien podría ser el guion de la afamada serie de Netflix y Channel 4 de Reino Unido, Black Mirror, en el que un avance científico que busca contribuir a mejorar la vida de los habitantes del mundo, termina generando efectos nocivos para un grupo determinado.

También se debe destacar la formidable capacidad del autor para llevarte al interior de la mente de los protagonistas, ya que parte de la trama se desenvuelve a través de los sentimientos de las personas. Ante todo, su narrativa es una especie de elogio a las inseguridades y debilidades de la especie humana, pero también a la enorme capacidad de las personas de ser indiferentes ante lo que les pasa a otros habitantes del planeta.

En resumen, considero que el premio que acaba de recibir Ishiguro constituye una excelente oportunidad para lectores que estamos buscando cosas nuevas, debido a que como es previsible con los ganadores del nobel, en los próximos meses se estarán disponibles en México en casi todas las librerías del país, algunos de sus textos que no habían llegado al país o nunca habían sido traducidos.







victorsanval@gmail.com /@victorsanval