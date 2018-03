El voto se gana en la calle

La experiencia como funcionario público, la preparación académica, el tener un prestigio como ser humano, servidor o empresario, el trato con las altas esferas de la sociedad en general y la promoción de la imagen, ya no es un punto determinante para aquella persona que busca competir y ganar en la elección, sin importar cuál sea.

Si algo ha cambiado en la percepción de los ciudadanos es que no se conforman con el mero spot en radio, televisión y redes sociales, y mucho menos con ser visitado cada vez que llega el proceso electoral. El trabajador, el ama de casa, el joven estudiante y futuro egresado pide algo más, ser atendido con frecuencia, que el postulado o gobernante lo escuche, le dé una solución o alternativas para resolver su problemática.

Esa es la nueva forma en cómo el “cliente potencial” de los políticos desea ser tratado. Olvídense de la gorrita, del vaso o la playera, piden a gritos la presencia en sus colonias, que vean y sientan con sus ojos la precariedad que enfrentan cada día, la calle en mal estado, la fuga de agua y drenaje sin resolverse, la lámpara apagada. Ahí es donde se les necesita.

Y se dice lo anterior ya que con las próximas confirmaciones de aspirantes tanto a las alcaldías, diputaciones, Senado y hasta la Presidencia de la República, vemos personajes que dominan a adversarios cuando nos referimos al término “conocer el territorio”, es decir, ir a la calle, a las colonias, pegarse con las familias.

De entrada, los actuales presidentes municipales que busca la reelección tienen esa ventaja. Ante la labor como mandatarios en sus respectivos municipios de cumplir con los servicios básicos y las necesidades de la población, acuden de vez en cuando a todos los sectores, quedando entre los más vistos y conocidos. Le saben bien al tema y es un punto a favor que van a capitalizar.

Para los demás rivales representa un trabajo doble, y hasta cierto punto triple si es que no lograron concertar con la militancia del partido que van a representar, los acercamientos con los vecinos afines a los colores. A lo anterior, se le suma que tienen 45 días de proselitismo ante de la votación, el domingo 1 de julio.

Lo que trae preocupados a varios partidos no es la estructura, sino el perfil de los elegidos, pues el caminar por las colonias populares no es lo suyo. No les quedará de otra, en la calle es donde se gana el voto, ahí es donde se forja el resultado y el destino de cada candidato. Es la pequeña diferencia entre ganar o quedarse al margen.