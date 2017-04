La presentación de la marca “Tam”(¿pico?)

Hubo un acuerdo general de todo el sector empresarial y político de Tamaulipas que en últimos días se ha congregado en el sur del estado, a raíz de la presentación de la nueva marca turística, denominada “Tam”. A todos, sin excepción alguna, la idea de que pase a ser manejada en todos los sentidos por el Consejo Estatal para el Desarrollo Económico y la Competitividad fue lo que más agradó.

Es decir, la propuesta que se llevó al Tianguis que hace unas semanas se celebró en Acapulco, exhibida en primera instancia a los representantes del capital privado, quienes directa e indirectamente viven del ramo, tuvo reacciones positivas, tanto así que frente a Miguel Manzur, presidente del mencionado consejo, pusieron sobre la mesa todas las dudas posibles, mismas que se aclararon.

No solo fue el logo, llamativo por sus colores, sino un video cuyo mensaje más contundente fue “volvamos a empezar, volvamos a soñar”, que arrancó el aplauso del empresariado reunidos en un hotel del máximo paseo, que se declara listo para los miles de bañistas que acudirán en gran número desde hoy y todo el fin de semana.

Posteriormente, ya con la presencia del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ya en otro acto y en otro hotel, se ofreció a toda la sociedad en general que se lanzó la campaña, aclarando que esta nueva marca está en manos de Manzur y los integrantes de su organismo, a fin de explotarla al máximo.

Otro punto, es que con ella se difunden todos y cada uno de los municipios con la infraestructura para recibir visitantes, sea de negocios como de placer, como igual para un balneario como para un pueblo mágico. Se busca que sea, en definitiva, el slogan único.

El asunto es que no vaya a confundirse precisamente por las letras que maneja y en la cual, los ahora encargados de su manejo, deberán ser muy creativos como precisos. “Tam”, para la mayoría de los habitantes en los 31 estados de México, es un juego de palabras que involucra al puerto de Tampico, aunque pareciera que no sea de forma implícita. Digo, para los términos políticos que ahora se viven, lo mejor es no caer en esa ambigüedad.

Lo único que todos desean en toda la zona sur, sin importar en qué ciudad se habite o se trabaje, es que esta Semana Santa represente una catapulta para un sector noble y que en Tamaulipas tiene con qué explotarse, como es el Turismo. No en su totalidad, pero en esta temporada el 90 por ciento vive y se beneficia del mismo.